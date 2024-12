information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 18/12/2024 à 14:05

Le marché de la seconde main a le vent en poupe ces dernières années, et à quelques jours de Noël, les français font de plus en plus de choix de l'occasion pour leurs cadeaux. Pour en parler Anne-Catherine Péchinot, directrice générale d'Easy Cash, le leader du marché de l’occasion depuis 2001, était l'invitée de l'émission Ecorama du 18 décembre 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com