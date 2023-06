Anne Berest : "Francis Picabia et Gabriële ont nourri un dialogue ininterrompu"

information fournie par France 24 • 12/06/2023 à 16:59

Rencontre dans cette édition de "Premières" avec l'écrivaine Anne Berest qui publie et préface "Lettres & Poèmes à Gabriële", avec sa sœur Claire Berest. Après avoir écrit ensemble "Gabriële" sur la vie de leur admirable arrière-grand-mère, femme libre et artiste d'avant-garde, elles font paraître aujourd'hui des inédits révélant un Francis Picabia poète et l'histoire d'un amour et d'un dialogue ininterrompus entre le peintre et Gabriële.