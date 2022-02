Andorre, une exception européeenne

information fournie par France 24 • 18/02/2022 à 14:38

Micro-État situé au cœur des Pyrénées, entre la France et l'Espagne, l'Andorre accueille chaque année des millions de touristes attirés par ses pistes de ski, ses magasins détaxés et un secteur financier florissant qui contribue à forger une image de paradis fiscal. Mais cette principauté, qui repose sur des institutions datant du Moyen-Âge, est la cible de critiques, notamment sur les questions des droits des femmes et de l'avortement, illégal dans le petit territoire. Un reportage de Laura Cambaud et Léa Caboche.