Alexis Manenti, des "Misérables" au "Ravissement" : le nouveau visage du cinéma français

information fournie par France 24 • 04/06/2024 à 14:17

Dans ce numéro de "A l'Affiche!" Louise Dupont reçoit l'acteur Alexis Manenti. Révélé au grand public par son rôle de policier un peu brutal dans "Les Misérables", de Ladj Ly, il est aujourd'hui l'un des nouveaux visages du cinéma français et enchaîne les rôles sur grand écran. Il est à retrouver dans "L’Affaire Vinča Curie", drame historique de Dragan Bjelogrlic. Un film inspiré d'une histoire vraie, celle d'un médecin et chercheur français, qui va soigner des scientifiques yougoslaves gravement irradiés dans le cadre d’une mission tenue secrète. On est alors en 1958, en pleine guerre froide.