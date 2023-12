information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 05/12/2023 à 14:05

Alexander Kraft, PDG de Sotheby's Immobilier France, était l'invité de l'émission Ecorama du 5 décembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la tendance sur les prix et les volumes de ventes du marché immobilier de prestige, les types de biens les plus demandés, le prix moyen des ventes et le profil des acquéreurs.