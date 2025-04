Afrique : victime collatérale de la guerre commerciale de Trump ?

information fournie par France 24 • 12/04/2025 à 22:41

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump impose des droits de douane élevés à plusieurs pays africains, avec des taux allant jusqu’à 50% pour le Lesotho. Ces mesures menacent directement les économies du continent et posent la question du rôle de l’Afrique dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et cela même si Trump a suspendu pour 3 mois ces droits de douane.

Dans ce Focus, Fatimata Wane reçoit Daouda Sembene, PDG d’Africatalyst, pour analyser les conséquences de ces politiques, l’avenir de l’AGOA, les marges de manœuvre des institutions africaines, et la place de la ZLECAF dans ce contexte tendu.