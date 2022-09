information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 16:14

Professionnels de la musique, de la télévision et du cinéma se sont réuni pour fêter les 10 ans du festival du film d'animation du Cap, en Afrique du Sud, le plus grand événement du genre sur le continent. L'industrie du cinéma est encore mal connue par le grand public africain, mais les contenus originaux sont de plus en plus recherchés par les professionnels, et les animés sud africains ont le vent en poupe.