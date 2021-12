information fournie par France 24 • 14/12/2021 à 10:33

La monnaie afghane a atteint lundi un plus bas historique face au dollar. Un effondrement dû notamment à la pénurie de devises étrangères dans le pays, suite à la suspension des aides internationales et au gel des avoirs de la banque centrale à l'étranger, après le retour au pouvoir des Taliban. La conséquence, c'est une hyperinflation et une population qui sombre dans la pauvreté et l'insécurité alimentaire.