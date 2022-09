Affluent Medical lance une augmentation de capital

information fournie par Boursorama • 02/09/2022 à 15:36

Affluent Medical est une medtech fondée par le fonds Truffle Capital, spécialisée dans les implants dits mini-invasifs pour différentes indications, notamment cardiaques. Affluent est le fruit du regroupement de plusieurs sociétés en 2018 et introduite en Bourse depuis juin 2021.

Aujourd'hui, la société lance une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Michel Finance et Sebastien Ladet, respectivement président et directeur général d'Affluent Medical étaient sur le plateau de Ca bouge sur les marchés pour détailler l'opération, le chemin parcouru par Affluent depuis l'entrée en Bourse et l'évolution récente de la gouvernance.