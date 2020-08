Affaire Georges Floyd, féminicides, réseaux... Les chroniques de Narjes Bahhar, Dolores Bakela et Waya

France 24 • 28/08/2020 à 16:39

Rendez-vous cette semaine avec trois légendes de l'ombre : Narjes Bahhar, journaliste au Mouv' et responsable du rap chez Deezer, Dolores Bakela, journaliste chez Yard et Nouvelles Écoutes, et Waya, responsable digitale de Tarmac, le média urbain de la RTBF. Ces spécialistes des cultures urbaines reviennent sur les grands sujets d'actualités, qui ont marqué le premier semestre 2020, et sur leurs résonances dans le rap et les cultures urbaines : de l'affaire Georges Floyd, aux féminicides, en passant par l'explosion des réseaux sociaux durant le confinement.