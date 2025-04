information fournie par France 24 • 09/04/2025 à 08:06

A la Une de la presse, mercredi 9 avril, l’inquiétude des Européens face à la surenchère des droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine. La décision de l’Administration Trump de licencier des travailleurs humanitaires dans les régions touchées par le séisme en Birmanie, où les civils sont toujours pris pour cible par la junte. Les préparatifs, au Maroc, pour le Mondial 2030, dont le royaume sera l’un des hôtes avec l’Espagne et le Portugal. Et des dromadaires dans les Alpes.