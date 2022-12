Adhésion des Balkans à l'UE : la guerre en Ukraine change la donne

information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 12:50

Depuis la fin de la guerre des Balkans au milieu des années 1990, six pays sont en route pour l’adhésion plus ou moins rapide à l’Union Européenne. Dans le peloton de tête : le Monténégro, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie, qui sont déjà en négociation, suivis de la Bosnie-Herzégovine, et du Kosovo, pas encore reconnus candidats. La guerre en Ukraine a aiguisé l'appétit européen des six, après que l’Ukraine et la Moldavie ont bénéficié d'une candidature express.