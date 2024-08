information fournie par France 24 • 29/08/2024 à 17:31

La 81e Mostra de Venise donne son coup d'envoi avec le film "Beetlejuice Beetlejuice" de Tim Burton et une vague de stars pour la compétition qui se déroulera sur le Lido. Lady Gaga, George Clooney, Daniel Craig, Julianne Moore et Brad Pitt font partie des célébrités attendues pendant les dix prochains jours à Venise pour le plus ancien festival de cinéma au monde, connu sous le nom de La Mostra.