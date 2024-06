information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 14:59

Emmanuel Macron a célébré vendredi à Bayeux, au dernier jours des commémorations du Débarquement de 1944, le rôle du général de Gaulle et la "renaissance" de la France "universelle et fière" qu'il "incarne". Les explications de Christophe Prime, historien et spécialiste de la Seconde guerre mondiale.