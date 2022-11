8 milliards sur Terre: faut-il arrêter de faire des enfants?

information fournie par France 24 • 18/11/2022 à 22:09

Selon le démographe Lauren Toulemon, il y a effectivement de plus en plus de couples qui souhaitent rester sans enfant pour des raisons de craintes face à l'avenir et pour limiter l'empreinte écologique. Réduire la population serait une solution à horizon de plus de 50 ans, mais cela poserait d'autres problèmes concernant le vieillissement de la population. D'autant que les questions liées au réchauffement climatique sont devant nous à "horizon 5-10-20 ans".