8 ans après son arrivée au Mali, l'armée française se retire de la base de Tombouctou

information fournie par France 24 • 14/12/2021 à 15:28

Après Kidal et Tessalit, est venu le tour de Tombouctou, où l'armée française s'apprête à plier bagage mardi soir. Un retrait à haute valeur symbolique : c'est dans cette ville que l'ex-président François Hollande avait officialisé, en grande pompe et dans l'émoi général, le début de l'intervention française au Mali, huit ans plus tôt.