7-Octobre : un an après, l'économie israélienne paie un lourd tribut, mais fait preuve de résilience

information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 11:16

Un an après les attaques terroristes du 7-Octobre, l’économie israélienne paie toujours un lourd tribu. La croissance a fortement ralenti. Des secteurs entiers ont été terrassés, en particulier la construction et le tourisme. La guerre coûte extrêmement chère, ce qui inquiète fortement les agences de notations qui ont dégradé plusieurs fois la note souveraine de la dette. Le ministre des Finances vient de présenter un projet de budget 2025 comportant d’importantes hausses d’impôts et des économies. Et pourtant, l’économie israélienne semble résiliente, en particulier le secteur de la tech, qui représente aujourd’hui un cinquième du PIB israélien.