7 octobre : la faillite du renseignement israélien

information fournie par France 24 • 04/10/2024 à 13:19

Un an après les massacres du 7 octobre 2023 en Israël, nous avons enquêté sur les failles de sécurité qui ont conduit à cette journée meurtrière. Car plusieurs semaines avant l'assaut des groupes armés palestiniens, il y avait des signes, pourtant ignorés par les autorités : mouvements suspects le long de la frontière avec la bande de Gaza, préparatifs à ciel ouvert dans l'enclave sous blocus… Comment la menace du Hamas a-t-elle pu être sous-estimée au plus haut niveau de l'armée et de l'État ? Enquête de notre correspondante, Claire Duhamel.