100% ETF : 4 erreurs à ne pas faire avec les ETF !

information fournie par Boursorama • 20/05/2022 à 12:04

Deux fois par mois avec iShares, 100% ETF, c'est l'émission pour bien comprendre et utiliser les ETF.

Un magazine qui se décompose en deux parties, l'explication d'un terme clé pour l'investissement en general et l'investissement en ETF en particulier. Cette fois, on aborde le sujet de la "tracking error et de la "tracking difference".

Le thème de ce numéro est lui consacré aux quatre erreurs à ne pas faire avec les ETF.

Pour en parler et donner toutes les explications sur ces sujets, Arnaud Gihan, directeur iShares France était sur le plateau de 100% ETF.