information fournie par Reuters 15/08/2025 à 07:49

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURAZEO EURA.PA est entré en discussions exclusives avec IPN en vue de la cession d’UPD.

* VERALLIA VRLA.PA - BWGI a annoncé avoir porté sa participation dans Verallia à 77,05% du capital, à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d’achat volontaire close le 13 août 2025.

* PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois a fait état vendredi d'un résultat opérationnel conforme aux attentes pour le deuxième trimestre et a maintenu sa prévision annuelle.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U02UP

(Rédigé par Mara Vîlcu et Blandine Hénault)

Valeurs associées

EURAZEO
54,4500 EUR Euronext Paris +0,46%
PANDORA
122,000 EUR Tradegate -13,93%
PANDORA
901,900 DKK LSE Intl -12,82%
VERALLIA
28,7600 EUR Euronext Paris -0,83%
