Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* EURAZEO EURA.PA est entré en discussions exclusives avec IPN en vue de la cession d’UPD.

* VERALLIA VRLA.PA - BWGI a annoncé avoir porté sa participation dans Verallia à 77,05% du capital, à l’issue de la période de réouverture de son offre publique d’achat volontaire close le 13 août 2025.

* PANDORA PNDORA.CO - Le joaillier danois a fait état vendredi d'un résultat opérationnel conforme aux attentes pour le deuxième trimestre et a maintenu sa prévision annuelle.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Blandine Hénault)