Pandora: Bénéfice d'exploitation conforme aux attentes au T2, perspectives annuelles maintenues
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 08:05

Une cliente porte un sac Pandora au Royaume-Uni

Le fabricant danois de bijoux Pandora a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation en ligne avec les attentes au deuxième trimestre et a maintenu ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année.

"En ces temps turbulents, nous sommes satisfaits d'un nouveau trimestre de croissance organique à un chiffre élevé et d'une forte rentabilité", a déclaré le directeur général Alexander Lacik dans un communiqué.

"Malgré les défis macroéconomiques qui pèsent sur le chiffre d'affaires et le résultat net, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour l'année, grâce à une gamme de produits passionnante, à de nouvelles campagnes de marketing et à une grande souplesse opérationnelle", a-t-il ajouté.

Le bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de couronnes danoises (172,85 millions d'euros), en ligne avec les attentes des analystes selon un consensus fourni par le groupe.

La croissance organique du chiffre d'affaires s'est élevée à 8%, également conforme aux attentes.

Le fabricant de bracelets à breloques a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique des ventes de 7% à 8% et une marge d'exploitation d'environ 24%.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

PANDORA
122,000 EUR Tradegate -13,93%
PANDORA
891,400 DKK LSE Intl -13,83%
