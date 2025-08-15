L'Europe attendue en hausse, les yeux du monde rivés sur l'Alaska

Le logo d'Euronext sur un bâtiment de la Défense

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture mais la prudence devrait dominer avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,6% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,44% pour le Dax à Francfort, de 0,5% pour le FTSE à Londres et de 0,43% pour le Stoxx 600.

Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreront autour de 19h30 GMT en Anchorage, pour la première fois depuis 2018, dans le cadre d'un sommet très attendu destiné à avancer vers un cessez-le-feu en Ukraine. Une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre est prévue.

Cette réunion, à laquelle le président ukrainien Volodomir Zelensky n'a pas été convié, alimentent les préoccupations de l'Ukraine et de ses alliés européens qui redoutent qu'un accord défavorable à Kyiv ne soit scellé. Lors d'une réunion virtuelle mercredi, ils ont dit avoir reçu des garanties de la part de Donald Trump que les questions territoriales seraient discutées seulement en présence de l'Ukraine.

L'issue de la réunion Trump-Poutine pourrait avoir des conséquences multiples sur les marchés financiers, avec de possibles impacts sur les cours du pétrole en fonction des décisions concernant les sanctions à l'encontre de la Russie ou sur le secteur de l'armement selon les avancées vers une trêve en Ukraine.

Les investisseurs digèrent toujours par ailleurs les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis qui ont montré une hausse de 0,9% en juillet, bien supérieure aux attentes des analystes.

Les données sont venues contrecarrer les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre qui s'étaient fortement accrues récemment, apportant un soutien de fond aux marchés d'actions.

"Cela a eu pour conséquence de mettre fin à toute spéculation sur une baisse de 50 points", observe Mike Houlahan, directeur chez Electus Financial.

Le marché estime actuellement à 92,1% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux lors de la réunion de la Fed le mois prochain, contre 100% jeudi, selon le baromètre FedWatch de CME. La probabilité d'une baisse de 50 points de base est désormais nulle, contre 5,7% anticipé avant.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur de faibles variations jeudi mais le S&P-500 a enregistré un record de clôture, alors que les investisseurs ont vu leurs perspectives d'une baisse des taux de Fed en septembre s'amenuiser après la publication des données sur les prix à la production.

L'indice Dow Jones a cédé 0,02% à 44.911,26 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a grappillé 0,03% à 6.468,54 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,01% à 21.710,67 points.

Les contrats à terme sur les trois indices américains signalent pour l'heure une ouverture vendredi sur de faibles variations.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo repart de l'avant après avoir mis fin la veille à une série de six séances consécutives de hausse qui ont porté l'indice Nikkei à un plus haut historique.

Le Nikkei prend 1,67% à l'approche de la clôture, favorisé par la faiblesse du yen et l'annonce d'une performance de l'économie japonaise supérieure aux attentes pour le deuxième trimestre.

D'après les données gouvernementales, le produit intérieur brut (PIB) du Japon a progressé de 1,0% sur un an au deuxième trimestre, battant le consensus qui ressortait à +0,4%.

En Chine continentale, le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,76% et est en passe de conclure sa plus forte progression hebdomadaire depuis janvier, soutenu par des espoirs de nouvelles mesures de relance budgétaire de Pékin après des statistiques moroses.

D'après le Bureau national des statistiques (BNS), la production industrielle chinoise a progressé en juillet de 5,7% sur un an, soit un plus bas depuis novembre 2024, alors que le consensus ressortait à +5,9% après une hausse de 6,8% en juin.

Les ventes au détail, qui servent d'indicateur sur la consommation, ont augmenté le mois dernier de 3,7%, marquant également un ralentissement par rapport à juin (+4,8%), tandis que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 4,6%.

"Les faibles données devraient raviver les espoirs de relance, notamment en matière de consommation et d'immobilier, car les responsables politiques sont attachés à atteindre l'objectif d'environ 5% de croissance annuelle du PIB", soulignent les analystes d'UBS.

La Bourse de Hong Kong recule pour sa part de 1,15%, pénalisée par le repli des valeurs technologiques.

Les Bourses en Inde et en Corée du Sud sont fermés en raison d'un jour férié.

CHANGES/TAUX

Le dollar peine à conserver ses gains de la veille consécutifs à la publication des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis.

Il recule de 0,2% face à un panier de devises de référence après avoir pris 0,4% la veille.

L'euro avance de 0,14% à 1,1663 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à deux ans perd près de deux points de base, à 3,721% après avoir gagné jusqu'à cinq points de base jeudi. Le taux des obligations américaines à dix ans recule de deux points de base, à 4,471% après une progression similaire la veille.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en léger repli, l'attentisme dominant avant le sommet Trump-Poutine en Alaska.

Le président américain a averti la Russie de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine entravait les efforts de paix en Ukraine, ce qui nourrit les craintes concernant l'approvisionnement en or noir.

Les solides données économiques japonaises apportent aussi un soutien au marché, le Japon étant l'un plus des grands importateurs mondiaux de brut.

Le baril de Brent recule de 0,3% à 66,62 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,39% à 63,71 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à l'importation juillet

- sur un mois 0,0% 0,1%

- sur un an - -0,2%

USA 12h30 Ventes au détail juillet 0,5% 0,5%

USA 13h15 Production industrielle juillet 0,0% 0,3%

USA 14h00 Indice de confiance de août 62,0 61,7

l'Université du Michigan

(Rédigé par Blandine Hénault)