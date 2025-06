PEA : 3 raisons d’en ouvrir un tout de suite

Bourse observation (Crédits: Adobe Stock - LUMINA IMAGES)

Selon les statistiques publiées par la Banque de France, les placements des ménages français s'élèvent à presque 6 300 milliards d'euros au 3ème trimestre 2024. Et sur ses 6 300 milliards, un peu plus de 113 milliards seulement sont détenus sur presque 7 millions de PEA. Pourtant, les Français auraient tout à gagner à investir davantage sur le plan épargne en actions (PEA).

Pourquoi ouvrir un PEA ? Quels motifs devraient vous inciter à souscrire au plus vite à un plan d'épargne en actions ? Découvrez dans cet article 3 raisons d'ouvrir tout de suite un PEA.

PEA : le compte pour investir en Bourse la plus avantageuse fiscalement

D'abord, le PEA est l'enveloppe la plus avantageuse fiscalement pour investir en Bourse. En échange d'une restriction sur les titres éligibles (titres dont les sociétés ont leur siège social situé en Union Européenne ou fonds dont 75 % est investi en titres éligibles), le PEA permet de bénéficier d'une exonération complète de l'impôt sur les plus-values au bout de 5 ans de détention du plan. Ainsi, seuls les prélèvements sociaux de 17,2 % sont dus. Ainsi, il est urgent, même avec 100 euros seulement, d'ouvrir un PEA le plus vite possible pour prendre date Notez que le calcul de l'antériorité fiscal s'effectue à partir du premier versement sur le compte espèces du PEA et non le premier investissement sur le compte titres du PEA.

Soulignons également que tant qu'aucun retrait n'est effectué, il n'y a pas d'imposition, ni sur les plus-values, ni sur les dividendes, faisant du PEA un excellent outil pour une stratégie d'investissement long terme axée sur le rendement, notamment en accumulant des dividendes sans frottement fiscal.

Compte tenu de ces avantages fiscaux, le PEA est l'enveloppe pour investir en Bourse la plus avantageuse fiscalement. Sur le plan fiscal, le PEA est certes bien plus intéressant que le compte-titres ordinaire (CTO) qui est taxé à la flat tax à 30 % (ou barème de l'impôt sur le revenu + 17,2 % de prélèvement sociaux si cela est plus avantageux pour vous). Mais le PEA est aussi plus avantageux fiscalement que l'assurance vie qui voit ses unités de compte taxées à la flat tax à 30 % au barème de l'impôt sur le revenu + prélèvements sociaux, et à 24,7 % au-delà de 8 ans de détention du plan si les encours tous contrats confondus ne dépassent pas 150 000 euros pour une personne seule et 300 000 euros pour un couple. En revanche, la fiscalité du PEA n'est pas favorable en cas de succession/transmission. En effet, il est impossible de transmettre un PEA, les titres doivent être revendus et rachetés sur un CTO qui pourra être transmis. En cas de succession, le PEA est clôturé. Dans les deux cas, le plan est clôturé et les prélèvements sociaux sont dus. Il sera alors plus judicieux de choisir un compte-titres qui permet de gommer l'imposition sur les plus-values ou une assurance vie qui permet de bénéficier d'abattements attractifs si une transmission est prévue prochainement.

PEA : une enveloppe de plus en plus répandue

Le PEA, de par ses avantages fiscaux, est donc une enveloppe incontournable pour les investisseurs français qui veulent investir en Bourse pour valoriser un patrimoine à moyen long terme et les courtiers Bourse l'ont bien compris. Ainsi, l'offre de PEA est de plus en plus étoffée.

Autrefois, seules les banques traditionnelles et banques en ligne proposaient le plan épargne en actions, avec quelques courtiers français historiques. Aujourd'hui, le PEA fait partie de l'offre de nombreux courtiers en ligne et même des néo courtiers Bourse. Ainsi, ces dernières années, le Plan Epargne en Actions est devenu un must à proposer aux investisseurs français souhaitant investir en Bourse.

PEA : un placement qui s'adapte au niveau d'expertise de tous les investisseurs

La multiplication de l'offre de PEA permet à chaque type d'investisseur, quels que soient ses connaissances et le temps qu'il a à consacrer à ses investissements, de trouver le meilleur PEA qui lui permettra d'investir en Bourse avec succès sur son PEA. Notons que l'offre de courtage des banques traditionnelles, y compris l'offre de PEA, est à éviter compte tenu des frais considérables qui sont pratiqués (souvent au plafond prévu par la loi Pacte), mais aussi de la faiblesse des outils et supports pédagogiques proposés ainsi que de la gamme relativement restreinte de produits accessibles qui fait la part belle aux OPCVM peu intéressant et chargés en frais au détriment des titre vifs et surtout des ETF pourtant bien plus intéressants pour l'investisseur.

Les investisseurs qui disposent de temps à consacrer à leurs investissements et souhaitent adopter une stratégie de stock-picking sélectif pourront se tourner vers des offres de PEA de banque en ligne afin de ne pas multiplier les acteurs pour investir son argent.

Si l'investisseur souhaite mettre en place une stratégie simple et diversifiée basée sur des trackers avec un investissement dans quelques ETF soigneusement choisis en DCA, alors un courtier en Bourse ou une banque en ligne seront à privilégier.

Enfin pour les investisseurs qui n'y connaissent rien et/ou n'ont pas envie de s'occuper de leurs placements, l'investissement en PEA reste possible grâce à l'offre de gestion sous mandat que propose un acteur comme BoursoBank par exemple. Ainsi, une société de gestion prend pour vous toutes les décisions d'investissement selon votre profil de risque et votre horizon d'investissement.