Exploration pétrolière : coup d'arrêt pour TotalEnergies en Afrique du sud
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/08/2025 à 14:29

Un tribunal a prononcé l'annulation du feu vert accordé à l'énergéticien pour des opérations d'exploration sur un bloc d'environ 10.000 km2, au large du Cap.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Une instance judiciaire sud-africaine a annulé l'autorisation accordée par les autorités environnementales au géant pétrolier français TotalEnergies pour un projet de forage près du Cap. Dans sa décision rendue mercredi 13 août, le juge Nobahle Mangcu-Lockwood indique "avoir rééxaminé et annulé" le feu vert délivré en 2023 par le ministère de l'Environnement à des opérations d'exploration sur un bloc d'environ 10.000 km2.

Recours possible

Il précise que TotalEnergies pourrait solliciter une nouvelle autorisation après consultation publique. TotalEnergies est l'exploitant du bloc, détenu conjointement avec la compagnie pétrolière publique sud-africaine PetroSA et le géant pétrolier britannique Shell.

Des associations de défense de l'Environnement avaient contesté ce projet en justice, estimant qu'il allait causer des ravages dans la vie marine. L'une d'elles, Green Connection, voit dans le jugement une grande victoire pour les communautés côtières et les pêcheurs artisanaux. "Les plans d'urgence en cas de marée noire ou d'explosion ont été dissimulés au public jusqu'à après l'approbation" par le ministère, "empêchant les communautés de faire des observations", a indiqué le juriste de l'association Shahil Singh, dans un communiqué.

L'intérêt pour l'exploration pétrolière et gazière au large des côtes sud-africaines s'est considérablement accru ces dernières années, alimenté en partie par des découvertes majeures en Namibie, de l'autre côté de la frontière maritime de l'Afrique du Sud, et plus largement par des projets énergétiques en Afrique australe, notamment au Mozambique. L'association Natural Justice, qui regroupe des juristes du droit de l'Environnement, estime que le jugement affirmait l'obligation pour toutes les entreprises de suivre les procédures idoines avant de demander une autorisation pour de l'exploration pétrolière au large de l'Afrique du Sud. "Nous continuerons de nous tourner vers nos tribunaux, pas seulement pour arrêter les profiteurs qui se parent de croissance et de développement, mais pour faire en sorte que les conséquences de l'exploration et la production pétrolières et gazières soient correctement scrutées", indique l'association.

