Guy, 45 ans, souhaite que sa fille Léa ouvre un PEA Jeune pour préparer son avenir

À 45 ans, Guy est cadre technico-commercial dans une grande entreprise industrielle. Propriétaire de son logement, il prépare sa retraite en investissant régulièrement et notamment dans deux produits financiers:

Un Plan Epargne Retraite (PER),

Un Plan d'Epargne en Actions (PEA).

Il réfléchit à l’avenir de ses deux enfants et pense déjà à la transmission de son patrimoine. D’ailleurs, il a souscrit un contrat d’assurance-vie car il connaît les atouts de ce produit en matière de transmission. Pour lui, se constituer une épargne est la clé pour financer des projets et préparer les années à venir, voire les vieux jours. Il souhaite initier sa fille Léa aux mécanismes de la Bourse et lui permettre de se constituer un capital à long terme. Guy est conscient des risques: placer de l’argent sur les marchés financiers implique de s’exposer directement aux fluctuations des places boursières. La valeur des actions peut varier considérablement et il faut envisager de perdre une partie ou la totalité du capital investi.

Cependant, Guy a lui-même souscrit un PEA pour préparer sa retraite. Il sait que ce produit présente des avantages fiscaux attractifs. Par exemple, les plus-values ne sont pas soumises à l’impôt après 5 ans de détention du plan. Il est donc important de laisser les sommes investies pendant 5 ans minimum. De toute façon, tout retrait avant 5 années entraîne la fermeture du PEA. Guy est également conscient de la souplesse qu’offre ce produit, notamment en matière de gestion. Guy s’est personnellement initié à la Bourse en gérant son portefeuille d’actions seul. Ensuite, par manque de temps pour se renseigner correctement et faire des arbitrages, il a décidé d’en confier le pilotage à un gestionnaire spécialisé. Ce gestionnaire lui a fait découvrir le PEA Jeune , une solution dont il compte discuter avec Léa.

Guy souhaite aiguiller Léa vers le PEA: un produit risqué mais avantageux et flexible

À 19 ans, Léa est étudiante. Ainée de la famille, elle se destine à une profession de santé. Elle a intégré, après son bac obtenu l’année dernière, un parcours spécifique «accès santé» (PASS) à l’université. Optimiste, la jeune adulte se pose cependant des questions quant à son avenir. Les débats autour de l‘évolution de la protection sociale, l’accès à l’emploi et le pouvoir d’achat la préoccupent.

Domiciliée chez ses parents pour la durée de ses études, elle se demande comment elle pourra financer ses projets futurs, en particulier devenir propriétaire de son futur logement. Son père lui parle du PEA Jeune. Il s’est renseigné sur ce produit en vue d’en discuter avec Léa et lui présente les différents avantages de l’enveloppe. Léa trouve que c’est une solution intéressante pour épargner et disposer d’un capital le moment venu. Elle pourrait se constituer un apport pour obtenir un prêt immobilier, par exemple. C’est aussi pour elle l’occasion de mieux comprendre les mécanismes boursiers.

Les grands principes du Plan d'Epargne en Actions (PEA)

Guy explique à Léa les grands principes de fonctionnement du PEA: il s’agit concrètement d’un produit d’épargne conçu pour investir en Bourse. Le portefeuille est constitué:

D'actions d’entreprises cotées de l’Union européenne,

De de placements collectifs. Il peut s'agir:

De fonds d'investissements,

De SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). Elles permettent à plusieurs investisseurs de diluer les risques en investissant dans un portefeuille diversifié de valeurs mobilières (comme des actions ou des obligations), avec un capital ajusté en fonction des apports et retraits des épargnants,

D’ETF (Exchange traded funds, Fonds Indiciels cotés en Bourse ou «trackers»). Ils reproduisent fidèlement les variations d'un indice boursier (par exemple le CAC 40) à la hausse comme à la baisse.

Le portefeuille d’un PEA doit être constitué à 75% d’actions d’entreprises européennes et respecter un plafond d’investissement maximal de 150.000 euros, hors gains réalisés. Sous ces conditions, il permet de bénéficier d’avantages fiscaux, notamment l’exonération d’impôt des gains après 5 ans de détention d’un PEA. Il est également possible de transformer le capital en rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu. Elle reste soumise aux prélèvements sociaux, au taux de 17,2%.

A noter En cas de retrait effectué dans les cinq premières années de détention, le plan est automatiquement clôturé. Le gain net est alors soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%, soit 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, sauf si le souscripteur opte pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pourquoi Léa doit ouvrir un PEA Jeune selon son père

Le PEA Jeune (Plan d’Épargne en Actions Jeune), est un produit d’épargne destiné spécifiquement aux jeunes de 18 à 25 ans. Il fonctionne selon le même principe que le PEA «classique», mais son plafond est réduit. Au maximum, un détenteur peut investir 20.000 euros sur son PEA Jeune.

Créé par la loi Pacte de 2019, ce produit permet aux jeunes adultes encore rattachés fiscalement au domicile de leurs parents de commencer à investir en Bourse, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux intéressants. Guy voit ce dispositif comme une porte d’entrée pour permettre à Léa de se constituer une épargne en profitant du dynamisme des marchés financiers.

Léa remplit les conditions pour pouvoir ouvrir ce type de plan: elle est majeure, a moins de 25 ans, est rattachée au foyer fiscal de ses parents en France, et n’est pas déjà détentrice d’un PEA.

Comme le PEA «classique», le PEA Jeune fonctionne sur la base d’un compte-espèces et d’un compte-titres. Le compte-espèces est alimenté grâce à des versements effectués en liquide, par chèque ou par virement. Guy envisage de mettre en place des versements programmés de 40euros/mois pour alimenter le plan de Léa. Il l’incite également à investir lorsqu’elle aura ses propres rentrées d’argent, par exemple en y plaçant 50 euros les mois où elle occupe un job étudiant. Les dividendes et les sommes encaissées en cas de vente sont cumulés sur le compte-espèces. Il sert aussi à régler les frais de gestion. Les fonds du compte espèces servent à acheter des titres financiers, qui sont inscrits sur le compte-titres.

Léa voudrait être en mesure de financer ses projets futurs

Peu familière du fonctionnement des marchés boursiers, Léa compte bien suivre la performance de ses placements et placer ses ordres (d’achat et de vente par le biais des moyens numériques: le site internet de sa banque et l’application sur son téléphone portable. Elle a pris connaissance des frais associés: frais d’ouverture de compte, frais de courtage appliqués sur chaque ordre passé pour les actions, frais spécifiques pour les placements collectifs et commission de tenue de compte prélevée chaque année.

Pour débuter, elle a prévu de se concentrer sur des entreprises solides, à la réputation bien établie et aux performances boursières les plus prévisibles. Ce sera pour elle l’occasion de valider son profil d’investisseur et son degré d’acceptation du risque. Ensuite, elle prévoit de diversifier ses investissements sur les conseils de son père. Si elle découvre que ses choix ne sont pas pertinents, elle aura toujours la possibilité de déléguer le pilotage de son portefeuille à sa banque, dans le cadre d’une gestion déléguée.

A partir de 26 ans, ou lorsque qu’elle quittera le foyer fiscal de ses parents, le PEA Jeune de Léa se transformera automatiquement en PEA classique. L’ancienneté de son compte sera conservée. Elle pourra bénéficier d’un capital exonéré d’impôt pour financer un projet: l’achat d’un véhicule ou de son logement, par exemple. Elle pourra également décider de continuer à épargner en faisant fructifier son PEA dans un cadre fiscal avantageux.

