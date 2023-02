Pourquoi diversifier ses placements est la règle d’or des investisseurs?

Diversifier est la clé pour diminuer les risques des marchés financiers ( crédit photo : GettyImages )

En plaçant de l’argent de côté chaque mois, vous vous constituez une épargne permettant de financer vos projets à court, moyen et long terme. Vous pouvez l’investir dans des placements variés pour espérer la faire fructifier. Chacun d’eux a ses avantages et ses contraintes. Certains placements sécurisent votre épargne. À l’inverse, d’autres impliquent un risque de perte en capital et sont associés à un potentiel de rendement plus élevé. Votre épargne peut être immobilisée pendant une période déterminée, ou disponible à tout moment. Pourquoi est-il intéressant d’opter pour plusieurs supports d’investissement ?

Sommaire:

Qu’est-ce que la diversification de patrimoine?

Quelles questions faut-il se poser pour diversifier son patrimoine?

Votre âge conditionne votre horizon de placement et la stratégie de diversification à mettre en place

La diversification passe aussi par un étalement de vos investissements dans le temps

Comment votre stratégie de diversification s’adapte à votre profil de risque?

Quels supports entrent dans le cadre d’une diversification de patrimoine?

Comment mettre en place une diversification de vos actifs?

Un investisseur doit surveiller son portefeuille d’actifs régulièrement

Qu’est-ce que la diversification de patrimoine?

La diversification de patrimoine consiste à répartir votre épargne entre plusieurs actifs. Par exemple, vous pouvez investir:

en Bourse,

dans des actifs réels (vins, forêts, œuvres d’art…),

dans des livrets d’épargne réglementée (PEL, Livret A…),

dans un PER,

dans un contrat d’assurance-vie…

Votre stratégie patrimoniale et votre degré d’aversion au risque guident le choix de vos placements. Toutefois, il est intéressant de multiplier les solutions de placements décorrélées les unes des autres pour combiner les atouts de chacune et pour investir dans différentes thématiques et zones géographiques. Ainsi, une fluctuation à la baisse d’un actif est sans effet sur le rendement d’un autre. En diversifiant vos actifs, vous optimisez la sécurité et le rendement potentiel de votre épargne.

Quelles questions faut-il se poser pour diversifier son patrimoine?

Une stratégie d’investissement pertinente passe par la prise en compte de vos objectifs, de vos projets (court et long terme) et du montant de votre épargne. Par exemple, aurez-vous besoin de mobiliser la totalité de votre épargne pour acheter une voiture dans les deux prochaines années? Si la réponse est oui, vous devez veiller à choisir un placement «liquide» (pouvant être revendu) et sans durée minimale de détention. Ainsi vous vous constituez une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie, quand ils se présentent.

D’autres placements peuvent bloquer votre épargne pour une durée plus ou moins longue. Cette durée de détention minimale est toujours mentionnée dans votre contrat. Cette immobilisation temporaire de votre épargne se combine généralement à un avantage: une réduction fiscale ou un rendement potentiel élevé. Toutefois, vous devez vérifier que votre situation personnelle et patrimoniale vous permet d’immobiliser une partie de vos économies sur ce type de placements pendant plusieurs années. Il existe des possibilités de déblocage anticipé (dans certains cas prévus par la loi et/ou selon les modalités contractuelles de souscription), mais elles peuvent être assorties de pénalités financières.

Ainsi, pour diversifier vos placements, vous devez d’abord vous demander si vous êtes prêt à épargner sur le long terme. Une fois votre horizon de placement défini, d’autres questions peuvent guider votre choix de placements et déterminer votre stratégie patrimoniale personnalisée:

Quelle part de risque acceptez-vous de prendre afin d’améliorer le rendement potentiel de vos placements?

Souhaitez donner du sens à vos placements?

Quelles évolutions personnelles et professionnelles anticipez-vous dans les prochaines années?

Assurance-vie multisupport, PER (Plan d’épargne retraite) , PEA (Plan d’épargne en actions)… Connaissez-vous les caractéristiques de ces familles de placements? Disposez-vous déjà de ces différentes «enveloppes» pour répartir vos investissements?

À noter Une bonne stratégie de diversification implique de ventiler raisonnablement ses actifs. En effet, choisir trop de supports pour votre PEA , par exemple, peut le rendre difficile à suivre et à gérer. Votre fiscalité peut aussi devenir complexe.

Votre âge conditionne votre horizon de placement et la stratégie de diversification à mettre en place

Il est fondamental de considérer vos investissements comme des sources de capitaux à court, moyen et long terme. Ainsi, en fonction de votre âge, vous adopterez des stratégies différentes. Jeune, vous pouvez opter pour des placements de long terme. Au contraire, un investisseur approchant de la retraite devra ventiler ses avoirs vers des supports sécurisés, si son objectif est de s’assurer un complément de revenu à la retraite. Les supports sécurisés sont moins dynamiques et peuvent offrir des garanties en capital, totales ou partielles. Ces dispositions peuvent s’accompagner du maintien d’une certaine prise de risque, en fonction de son profil. La notion de temps est fondamentale pour poser les bases d’une bonne diversification et d’une allocation d’actifs sur mesure.

La diversification passe aussi par un étalement de vos investissements dans le temps

Par nature, les marchés financiers fluctuent. Le cours (ou prix) des titres évolue constamment à la hausse ou à la baisse, en fonction des volumes disponibles, du nombre d’acheteurs potentiels et de différents paramètres comme la conjoncture économique générale (perspectives de consommation, chiffres de l’emploi…), les perspectives de rentabilité des entreprises cotées, le dynamisme de leurs concurrentes étrangères… Du fait de la multiplicité de ces facteurs, il est impossible de prévoir l’orientation des cours à la hausse ou à la baisse. C’est pourquoi il est recommandé d’investir à intervalles réguliers dans des supports variés, via des versements libres programmés. Ainsi, vous achetez des titres à différents prix au fur et à mesure des fluctuations, et vous augmentez la probabilité d’atteindre le prix moyen observé en Bourse sur la période considérée.

Comment votre stratégie de diversification s’adapte à votre profil de risque?

Chaque investisseur n’a pas la même sensibilité face au risque. Il est donc crucial de respecter le profil défini. Par ailleurs, si vos connaissances des marchés et des produits financiers sont basiques, il est judicieux de confier la gestion de votre patrimoine financier à un conseiller en gestion de patrimoine. Il vous posera des questions pour définir votre profil d’investisseur et votre degré d’appétence au risque.

Traditionnellement, on distingue trois profils d’investisseurs :

L’investisseur prudent: il place la quasi-totalité de son épargne sur des livrets réglementés ou des produits garantissant le capital versé, même si le rendement n’est pas au rendez-vous. Sa priorité est de sécuriser ses économies.

L’investisseur équilibré: il recherche la performance de ses placements et accepte une prise de risque mesurée.

L’investisseur dynamique: il recherche le rendement et aime le risque. Pour cet investisseur, le capital investi peut être perdu. Ses plus-values et rendements potentiels sont élevés. Mais en cas de retournement de marché, ses pertes peuvent être tout aussi importantes. Il peut se permettre de conserver ses positions en attendant des jours meilleurs.

Ces profils d’investisseurs ne sont pas figés. Par exemple, pendant votre vie active, vous pouvez passer d’un profil à l’autre. À l’approche de la retraite, on peut vouloir s’orienter vers la prudence. En effet, la sortie de la vie active s’accompagne d’une baisse des revenus, par rapport aux derniers salaires perçus. La garantie en capital devient sécurisante dans la perspective prochaine d’un retrait de tout ou partie de ces sommes pour financer ses projets de jeune retraité. Au contraire, vous pouvez avoir un profil prudent durant votre vie active et basculer vers un profil dynamique une fois à la retraite pour tenter de faire fructifier votre patrimoine en vue de votre succession.

Exemples de répartition d’actifs diversifiés recommandée pour les trois grands profils d’investisseurs (prudent, équilibré, dynamique) ● 10% de fonds diversifié. ● 90% d’OPC actions, Enfin, pour un investisseur au profil dynamique, l’allocation d’actifs peut s’apparenter à: ● 35% d’OPC actions. ● 25% de parts de SCI, ● 20% d’OPC obligations, ● 20% de fonds en euros, Pour un investisseur au profil équilibré, l’allocation d’actifs peut s’apparenter à: ● 5% d’OPC actions. ● 20% de parts de SCPI, ● 25% d’OPC obligations, ● 50% de fonds en euros, Pour un investisseur au profil prudent, l’allocation d’actifs peut s’apparenter à:

Quels supports entrent dans le cadre d’une diversification de patrimoine?

Les unités de compte proposées dans les contrats d’assurance-vie ou les PER sont des OPC (Organismes de Placement Collectif). Elles peuvent s’avérer rentables. En contrepartie de ce potentiel, elles n’offrent pas de garanties en capital. Les unités de compte sont des outils efficaces pour diversifier le portefeuille d’un investisseur. En effet, elles peuvent être investies en actions d’entreprises françaises, européennes ou étrangères (Chine, États-Unis, Japon…), en obligations ou encore dans l’immobilier via des SCPI , des SCI ou des OPCI, par exemple. Il peut aussi s’agir d’OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). Ce sont des produits financiers permettant d’investir en actions, en obligations… Les possibilités en matière de diversification sont nombreuses. Les investisseurs peuvent accéder à des secteurs économiques spécifiques, des zones géographiques variées et différents degrés de risque.

On peut également investir dans des produits structurés («trackers» ou «ETF»). Dans ce cas, le rendement du produit choisi dépend notamment de l’évolution d’un sous-jacent. Ce sous-jacent est une valeur de référence (un indice boursier comme le CAC 40 ou le cours d’une matière première…) ou un panier de valeurs. Votre produit structuré suit les mêmes courbes d’évolution que son sous-jacent.

L’investissement immobilier est aussi conseillé pour mener à bien votre diversification de patrimoine. Cet actif est tenu pour être une valeur refuge. Les cycles du marché immobilier sont longs (plusieurs décennies) et ils sont indifférents aux mouvements conjoncturels de court terme. L’essentiel à retenir, c’est que les investissements sécurisés et dynamiques doivent être couplés. Il s’agit de pondérer votre portefeuille en cas de retournement des marchés ou de crise d’un secteur.

Vous pouvez également vous tourner vers le private equity ou le crowdfunding . Les deux placements ont vocation à financer des initiatives ou des entreprises ayant besoin de fonds pour voir le jour ou se développer. En finançant des causes qui vous sont chères, vous donnez du sens à votre épargne. De plus, grâce au private equity, vous pouvez contribuer à la relance de l’économie française ou européenne en privilégiant les entreprises de proximité.

Enfin, tout investissement est pertinent s’il correspond à votre profil, à votre horizon de placement et au degré de risque que vous tolérez. Il peut s’agir de placements plaisirs, dans les vignobles, l’art contemporain, les montres de luxe.

Comment mettre en place une diversification de vos actifs?

Pour trouver les placements adaptés à votre situation, vous pouvez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Celui-ci réalise un audit patrimonial. Grâce aux informations recueillies, il peut vous aider à comparer les contrats et à sélectionner les produits les plus attractifs. Un CGP maîtrise la tarification de ses produits et offre un panel de supports diversifiés, aptes à convenir à chaque profil. Il peut vous conseiller de ventiler vos avoirs entre des livrets d’épargne, de l’immobilier (SCPI, OPCI), des placements en OPCVM (via un contrat d’assurance-vie) ou encore d’investir en Bourse (à l’aide de titres vifs ou d’ETF, par exemple). Vous pouvez aussi choisir vous-même la répartition de votre épargne.

À noter Il est possible d’accroître la valorisation d’un investissement boursier en réinvestissant les dividendes générés. Grâce à un programme de réinvestissement des dividendes, vous continuez à acquérir des titres sans payer de commission.

Un investisseur doit surveiller son portefeuille d’actifs régulièrement

Il est important de faire un point une ou deux fois par an au minimum sur votre portefeuille. Ce rendez-vous permettra de rééquilibrer vos actifs si le besoin s’en fait sentir. En effet, votre portefeuille varie en fonction des conditions de marché et des dispositifs en vigueur. Laisser votre portefeuille en «jachère» reviendrait à manquer des opportunités de marchés, voire à ne plus respecter votre stratégie patrimoniale.