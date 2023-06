Le PEA Jeune: que vaut ce dispositif destiné aux 18-25 ans?

Le PEA Jeune offre des avantages fiscaux attractifs et donne un cadre pour faire ses premiers pas en Bourse. ( crédit photo : GettyImages )

Le plan d’épargne en actions Jeune (PEA Jeune) est un produit d’épargne spécialement conçu pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ce dispositif représente une porte d’entrée pour commencer à investir dans les marchés financiers. C’est aussi l’occasion de se familiariser avec la Bourse. Fiscalement intéressant, le PEA Jeune diffère du PEA classique par certains de ses aspects.

Le PEA Jeune: un premier pas vers les marchés financiers avant 25 ans

Le PEA Jeune est un produit créé par la loi Pacte de 2019. Il a pour objectif de permettre aux jeunes de 18 à 25 ans de découvrir les mécanismes des marchés financiers. C’est le petit frère du PEA classique , dont il reprend un grand nombre de critères. Toutefois, le produit comporte plusieurs limites visant à protéger les jeunes investisseurs.

Le PEA Jeune est plafonné à 20.000 euros. C‘est moins que le PEA classique (pouvant être investi à hauteur de 150.000 euros) et plus que le livret Jeune (limité à 1.600 euros). Ce plafond s’applique aux dépôts uniquement. Ainsi l’enveloppe peut finalement dépasser les 20.000 euros. En effet, les intérêts perçus viennent s’ajouter au capital versé. Ceux-ci ne sont pas plafonnés.

À savoir Il n’y a pas de versement minimum sur un PEA Jeune. Vous choisissez le montant de votre dépôt initial et celui des versements suivants.

Quelles sont les caractéristiques d’un PEA Jeune?

Le PEA Jeune est accessible à certains jeunes seulement. Il est moins souple que le PEA classique, accessible également dès 18 ans:

Accessibilité: vous devez être âgé de 18 à 25 ans et rattaché fiscalement à vos parents. Vous pouvez être étudiant, actif ou sans emploi.

vous devez être âgé de 18 à 25 ans et rattaché fiscalement à vos parents. Vous pouvez être étudiant, actif ou sans emploi. Offre de titres restreinte: le PEA Jeune permet de gérer un portefeuille d’actions françaises et européennes. Celles-ci peuvent être détenues en direct ou via des SICAV et fonds communs de placement éligibles. L’univers d’investissement est plus limité et moins diversifié que celui du PEA classique.

le PEA Jeune permet de gérer un portefeuille d’actions françaises et européennes. Celles-ci peuvent être détenues en direct ou via des SICAV et fonds communs de placement éligibles. L’univers d’investissement est plus limité et moins diversifié que celui du PEA classique. Limitation dans le temps: quand vous atteignez 26 ans, le dispositif est automatiquement caduc. Il se transforme en PEA classique.

Comment gérer votre PEA Jeune?

Le PEA Jeune offre la possibilité de choisir entre deux modes de gestion. Ils sont identiques à ceux du PEA classique:

La gestion libre: vous êtes à la manœuvre et décidez des différents arbitrages concernant la gestion de votre portefeuille. Vous choisissez vos titres, vous décidez du réinvestissement de vos plus-values…

vous êtes à la manœuvre et décidez des différents arbitrages concernant la gestion de votre portefeuille. Vous choisissez vos titres, vous décidez du réinvestissement de vos plus-values… La gestion déléguée: un professionnel s’occupe de la sélection de vos titres et de l’exécution des transactions. Il surveille le marché et ses évolutions. Il analyse la pertinence des titres en fonction de votre profil d’investisseur : prudent, modéré ou dynamique. Ces catégories décrivent une aversion au risque plus ou moins importante.

Gérer votre PEA au quotidien requiert du temps et une bonne connaissance des marchés financiers . Au moment de choisir le type de gestion vous correspondant, il est important de prendre ce paramètre en compte.

À noter La gestion déléguée a un coût. Elle peut aussi être proposée uniquement à partir d’un certain montant de versement sur votre PEA Jeune.

Le PEA Jeune offre des avantages fiscaux attractifs

L’un des principaux avantages du PEA Jeune réside dans ses incitations fiscales. En effet, vos gains réalisés sont exonérés d’impôt sur le revenu. Toutefois, une condition s’applique. Vous devez garder votre PEA Jeune ouvert pendant au moins cinq ans.

À noter Quand vous détenez encore votre PEA Jeune à 26 ans, il se transforme en PEA classique en conservant son antériorité fiscale.

Si la durée de détention de votre produit est inférieure à 5 ans, votre plus-value imposable est taxée au taux global de 30% en cas de retrait. De plus, votre PEA est automatiquement clôturé. Il est donc plus avantageux d’ouvrir un PEA Jeune le plus tôt possible, au moment de votre majorité. Ainsi vous bénéficiez de l’exonération fiscale dès vos 23 ans.