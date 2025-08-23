Sneakers: certaines paires se revendent plusieurs milliers d’euros. Comment construire sa collection? ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Comment investir dans les sneakers?

Les critères à prendre en compte dans une logique d’investissement

Comment conserver ses sneakers?

Comprendre le système des «drops» et «raffles»

Un secteur volatil confronté à une hausse des contrefaçons

Comment investir dans les sneakers?

Investir dans les sneakers ne nécessite pas un budget important. En moyenne, le prix d’une paire se situe entre 120 et 300 euros. Il est impératif de consacrer du temps à la recherche d’informations pour connaître les prochaines sorties, repérer les modèles susceptibles de prendre de la valeur et analyser les tendances du marché. Le secteur évoluant très vite, vous devez être à l’affût des tendances pour saisir les opportunités. Pour cela, vous pouvez consulter des sites spécialisés comme WhenToCop?, Wethenew ou StockX. Pour chaque modèle, ce dernier indique le degré de volatilité, le nombre de ventes, la cote et le prix de vente moyen. Vous pouvez également suivre des influenceurs comme Kaïs Ikhlef sur les réseaux sociaux et fréquenter des forums virtuels de fans.

A noter Ce type d’investissement est dit «investissement plaisir». Il peut aussi s’agir de créer une collection de timbres , de bouteilles de vin , de montres de luxe ... Il est important d’y consacrer seulement une part restreinte de votre épargne.

Les critères à prendre en compte dans une logique d’investissement

La marque: Nike et Jordan dominent le marché mais sont de plus en plus concurrencées. Adidas, Asics, New Balance, Yeezy et Converse figurent également parmi les marques très demandées.

L’exclusivité: les collaborations avec une personnalité comme Travis Scott ou une marque de renom sont particulièrement recherchées. Le décès soudain de Virgil Abloh, fondateur de la marque Off-White et directeur artistique de Louis Vuitton, a fait bondir le prix de ses créations en partenariat avec Nike. Vous pouvez également vous tourner vers des labels de niche comme JJJJound ou Aimé Leon Dore.

La rareté: les paires produites en série limitée (entre 2000 et 3000 exemplaires) se revendent généralement très cher.

L’histoire du modèle: les baskets iconiques comme les Air Jordan ou les Nike créées pour le film «Retour vers le futur» sont de véritables objets de collection.

La demande: les tendances évoluent très vite. Un modèle mis en avant par un influenceur ou une célébrité sur les réseaux sociaux peut s’apprécier rapidement.

Comment conserver ses sneakers?

Vous pouvez porter une paire que vous envisagez de revendre à terme, mais cela fait automatiquement baisser sa cote, sauf s’il s’agit d’un modèle vraiment rare. La meilleure option consiste à conserver vos chaussures dans leur boîte. Le carton en bon état peut constituer à lui seul jusqu’à 30% de la valeur du lot. Veillez également à garder précieusement la facture d’achat.

Comprendre le système des «drops» et «raffles»

Pour mettre fin aux débordements en magasin lors des sorties de modèles très attendus, les marques de sneakers ont instauré un système de tirage au sort. La commercialisation des modèles exclusifs, ou «drop», se déroule à une date et à un horaire précis. Les fans doivent scruter les plateformes spécialisées comme WhenToCop? Ou Le Site de la sneaker pour accéder aux informations. Ensuite, il faut s’inscrire au tirage au sort («raffle») sur les applications des marques (SNKRS pour Nike, Confirmed pour Adidas) ou les sites de revendeurs spécialisés (Courir, JD Sports, Opium Paris…). Les heureux élus peuvent espérer réaliser une belle plus-value sur la revente de la paire convoitée.

Un secteur volatil confronté à une hausse des contrefaçons

Le marché de la revente de sneakers présente différents risques:

La volatilité: les prix sont très fluctuants et peuvent varier du simple au double en quelques jours. Si certaines baskets sont des classiques intemporels, les goûts changent vite. Des modèles rares peuvent être réédités, faisant alors mécaniquement baisser le prix de vente des éditions précédentes.

Les fausses annonces: Un vendeur vous fait croire qu’il détient une paire que vous convoitez. Vous effectuez le paiement sur Internet, mais il s’agit en réalité d’une arnaque. Pour éviter ce genre de mésaventure, il est recommandé de passer par des plateformes reconnues. Elles sont en mesure de valider l’authenticité d’un produit et de sécuriser la transaction.

Les contrefaçons: le marché est envahi de répliques d’assez bonne facture. Il est capital d’apprendre à les repérer: coutures de mauvaise qualité, matériaux différents, incohérences au niveau des boîtes… En fonction de la valeur du modèle, vous pouvez faire appel à un expert. Il est recommandé d’opter pour une remise en main propre.

Quel est l’état du marché de la sneaker actuellement? Après des années de croissance, le marché des sneakers semble marquer le pas. Les tendances de consommation évoluent, comme en témoignent les analyses du site spécialisé StockX. Le géant Nike est en difficulté. La surproduction de certains modèles, comme la Dunk Low et la Jordan 1, a conduit à une saturation du marché et une baisse de l’engouement des fans. Le budget des consommateurs diminue, boostant le marché de la seconde main. Ce segment devrait croître dans les années à venir. Le marché est plus diversifié. Nike, Jordan, Adidas, New Balance et Asics dominent le classement, mais de nouvelles marques comme les Chinoises Anta et Li-Ning ou Saucony progressent fortement. Les modèles en lien avec les athlètes, comme les basketteurs LeBron James, Kobe Bryant ou Kevin Durant, suscitent un fort engouement.

[LB1] https://www.boursorama.com/impots/succession/actualites/vendre-une-collection-de-timbres-recue-en-heritage-nos-conseils-181a1249c0b30e6a460b8a15acc92d50

[LB2] https://www.boursorama.com/epargne/placements-plaisir/actualites/investir-dans-les-vins-du-jura-de3b3bd89a19074899191c67384a2f01

[LB3] https://www.boursorama.com/patrimoine/fiches-pratiques/montres-de-luxe-de-collection-un-marche-tres-specialise-5df92830e605f90295ef88741e7ab5de