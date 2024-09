Faut-il suivre la mode sur les matières premières?

Les matières premières pourraient représenter l’investissement le plus rentable de ces prochaines années.

Sommaire:

Les ressources naturelles constituent des classes d’actifs hétérogènes

Pourquoi investir dans les matières premières?

Le cuivre: la première des matières premières dans un contexte d’incertitude?

Un super-cycle de hausse à venir pour les cours de matières premières?

Comment investir dans les matières premières en tant qu’investisseur particulier?

Les matières premières sont des matériaux naturels bruts extraits ou produits par la nature. Ils sont utilisés pour produire ou fabriquer des produits finis. Il s’agit donc de ressources stratégiques pour l’économie mondiale. Le terme «matières premières» désigne un ensemble de produits hétérogènes. Il convient de faire la distinction entre:

Les matières premières énergétiques: pétrole, gaz, charbon,

Les matières premières agricoles: maïs, blé, coton, café, cacao…,

Les métaux: fer, cuivre, nickel, cobalt, or. Certains métaux sont destinés aux activités industrielles. Cela inclut les terres rares, utilisées pour la fabrication de nombreux objets électroniques. D’autres métaux précieux sont détenus pour leur valeur intrinsèque, comme l’or par exemple.

Pourquoi investir dans les matières premières?

Les matières premières permettent de diversifier un portefeuille car leurs performances sont peu corrélées à celles des principales classes d’actifs ( actions, obligations ),

En tant qu’actifs réels, les matières premières offrent une bonne protection en période de forte inflation, de crise économique ou financière. L’or constitue la valeur refuge par excellence.

Le cuivre: la première des matières premières dans un contexte d’incertitude?

Selon CyclOpe, spécialiste de l’analyse des marchés mondiaux de matières premières et de commodités, les cours des matières premières industrielles et agricoles devraient poursuivre leur recul en 2024. Toutefois, le rapport annuel publié au mois de mai 2024 précise: «il y a tant d’incertitudes géopolitiques, climatiques et sanitaires que l’exercice de prévision demeure bien difficile sur des marchés qui réagissent à toutes les tensions de la planète». L’ouvrage est sous-titré «Attendre et espérer».

Dans ce contexte, l’économiste Philippe Chalmin identifie de nouvelles «bulles»: le cacao, le café robusta et l’étain. Ce dernier métal est porté par le secteur photovoltaïque et celui de l’intelligence artificielle. Le cuivre peut également poursuivre son envolée. Selon le rapport CyclOpe, il est appelé à devenir «la plus stratégique de toutes les matières premières dans les années à venir». Cette analyse est partagée par S&P Global, estimant que la demande en cuivre va doubler d’ici 2035.

Un super-cycle de hausse à venir pour les cours de matières premières?

Cette période d’incertitude actuelle pourrait laisser place à des perspectives plus positives pour les cours des matières premières. Certains experts prédisent un «super-cycle» haussier de long terme. Ils se basent sur une analyse historique du ratio GSCI/S&P 500 (comparant l’évolution des cours des matières premières à celle des prix des actions américaines), montrant la faiblesse des prix des matières premières par rapport à la Bourse. Ainsi, ils disposent d’un fort potentiel de rattrapage.

Dans une note parue cet été, Bank of America affirme sa théorie: les matières premières pourraient être le meilleur placement à l’horizon 2030. Les analystes de l’établissement tablent sur une inflation structurelle autour de 5% dans les années à venir. Ils estiment que «la hausse des matières premières ne fait que commencer». Selon leurs estimations, celles-ci pourraient générer des rendements annualisés autour de 11%.

Comment investir dans les matières premières en tant qu’investisseur particulier?

Investir en direct: il est possible de détenir directement des métaux précieux, à commencer par l’or, sous forme de lingots par exemple.

Les ETF: ils répliquent des cours ou des indices de manière fidèle. Vous pouvez en sélectionner un dont l’indice de référence est constitué de matières premières.

Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Vous pouvez prendre des parts dans un fonds investi en actions de groupes miniers, par exemple. Ces parts peuvent être logées dans votre contrat d’assurance-vie. Dans ce cas, vos revenus bénéficient du cadre fiscal favorable de cette enveloppe.

Acheter des actions d’entreprises: Engie pour investir dans le gaz ou TotalÉnergies, pour investir dans le pétrole.