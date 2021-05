4 conseils sur l'achat de l'or et sa conservation

Il existe différentes manières d'investir dans le métal jaune crédit photo : Cinematic Boy/Shutterstock / Cinematic Boy

Il existe différentes manières d'investir dans le métal jaune. En achetant des actions de sociétés aurifères ou des certificats, ce que l'on nomme « l'or papier ». Ou bien par l'achat de lingots et pièces, à savoir de « l'or physique ». Dans ce dernier cas, des précautions doivent être prises afin de sécuriser votre investissement.

Sommaire:

Acheter et vendre de l'or physique

Préférez un courtier spécialisé

Comment conserver son or

Pour acheter des pièces d'or ou des lingots, vous pouvez vous adresser à votre agence bancaire ou à un courtier spécialisé (boutique physique et/ou site Internet).

Dans tous les cas, vous devez passer un ordre, comme pour l'achat ou la vente d'une action en Bourse. Vous pouvez passer un ordre «au mieux» ou «à cours limité». Dans le premier cas, votre achat ou votre vente est exécuté au cours de la prochaine cotation. Dans le second cas, il l'est si le cours atteint le prix que vous avez fixé (votre ordre peut être exécuté partiellement).

A savoir

Depuis 2004, il n'existe plus de cotation officielle pour l'or en France. Les prix des pièces et lingots sont disponibles sur www.cpordevises.com, ce qui vous permet de placer vos ordres de façon judicieuse.

Préférez un courtier spécialisé

Il est préférable d'éviter les banques compte tenu des commissions et autres frais prélevés ainsi que de leur manque d'expérience en la matière.

Préférez un courtier reconnu. Pour cela, privilégiez Paris à la Province (généralement, les frais sont moins élevés dans la capitale) et, au mieux, les transactions sécurisées par Internet (là encore afin de réduire le montant des frais). Dans tous les cas, faites jouer la concurrence et renseignez-vous au préalable sur la réputation de votre intermédiaire.

Comment conserver son or

Evitez de stocker de l'or à votre domicile ou aux alentours de celui-ci. Il risque d'être volé malgré toutes les précautions que vous pourriez prendre (coffre scellé, cachette «introuvable») ou même perdu.

Il existe d'autres solutions, cette fois externalisées. Ainsi, vous pouvez entreposer votre or dans le coffre d'une banque. Cependant, tous les établissements ne proposent pas ce type de service, par ailleurs payant (de 80 € à 500 € par an, selon les établissements).

Vous pouvez également faire appel à des acteurs spécialisés dans la vente, l'achat et la conservation de votre or. Comparez les frais de garde et exigez un certificat ou titre de propriété.

L'or physique, à savoir les pièces et les lingots, s'achète comme une action. Les courtiers spécialisés sont les intermédiaires à privilégier. Les pièces doivent être conservées sous film scellés, jusqu'à leur revente. Préférez les modes de stockage externalisés.