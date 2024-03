CTO: le meilleur support pour investir sur les marchés étrangers

Vous pouvez exposer votre portefeuille d’actions aux marchés étrangers grâce au CTO. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

L’économie mondiale en 2024: le CTO s’impose pour vos investissements internationaux

Diversification du portefeuille: la clé pour réussir en Bourse

Les marchés internationaux sont facilement accessibles avec les ETF

L’économie mondiale en 2024: le CTO s’impose pour vos investissements internationaux

Selon le dernier rapport KPMG Global Economic Outlook, la croissance de l’économie française devrait atteindre 0,8% en France et 2,4% au niveau mondial en 2024. Même si la situation est toujours incertaine, la baisse de la «pression inflationniste» pourrait coïncider avec une baisse des taux d’intérêt. Cela peut redonner du souffle aux entreprises et donc à l’économie mondiale.

Dans ce contexte, les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles et à explorer de nouvelles opportunités sur les marchés français et internationaux ont intérêt à s’intéresser aux CTO. En effet, le Plan d‘Épargne en Actions (PEA) limite l’investissement aux entreprises françaises et européennes, quand le CTO émerge comme le meilleur support pour investir à plus grande échelle (États-Unis, Asie…).

À savoir Vous avez toujours la possibilité d’investir en dehors de l’Europe avec le PEA , mais pas en actions. Cela est possible uniquement à travers des fonds indiciels de type ETF.

Diversification du portefeuille: la clé pour réussir en Bourse

La diversification des investissements est la clé de la gestion de portefeuille pour un investisseur avisé. Les raisons sont multiples:

Vous diversifiez les risques en répartissant les investissements sur différents actifs,

Vous amortissez les fluctuations liées à un seul marché ou à un seul secteur,

Vous exploitez des opportunités de croissance dans différents secteurs et zones géographiques,

Vous améliorez la résilience du portefeuille face aux cycles économiques.

Fiscalement, le CTO comporte des avantages. Tout d’abord, il donne accès à un large éventail de supports pouvant faire l’objet de vos investissements: actions, obligations, produits dérivés, matières premières, cryptomonnaies… Le CTO est sans plafond de versement: vous engagez votre épargne à hauteur de vos envies, de vos capacités et de vos projets. Quand vous avez des sommes conséquentes à investir en Bourse, le CTO vous offre une grande liberté. C’est également le dispositif idéal pour profiter du dynamisme économique des grandes valeurs américaines, comme Apple, Microsoft, Amazon…

Vous pouvez aussi être tenté d’investir sur les marchés dominés par les BRICS. Il s’agit d’un groupe composé historiquement de 5 pays (Chine, Russie, Inde, Brésil et Afrique du Sud) et comptant pour 36% du PIB mondial (selon les chiffres de la Banque de France, en 2022).

À savoir Depuis le 1er janvier 2024, l‘Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont officiellement intégré le groupe des BRICS pour donner naissance au BRICS+. Ainsi, avec un CTO, vous pouvez investir dans des actions extrêmement valorisées, comme l’entreprise pétrolière Saudi Aramco. Celles-ci peuvent avoir un fort rendement. Cependant, il s’accompagne en contrepartie d’un risque important pour votre portefeuille.

Les marchés internationaux sont facilement accessibles avec les ETF

Si vous souhaitez diversifier votre portefeuille et lui offrir plus de dynamisme à long terme, les valeurs américaines sont intéressantes à considérer. Elles offrent des rendements potentiellement importants, à condition d’accepter leur part de risque inhérente. En effet, les marchés américains se montrent plus volatils que la place financière de Paris, par exemple. Cependant, il est aussi intéressant de s’ouvrir aux autres marchés mondiaux afin, là encore, de varier votre exposition.

Sans connaissance particulière des meilleures entreprises situées sur les marchés émergents, il est utile de pouvoir se fier aux ETF. Ceux-ci sont accessibles par le biais de votre CTO. Les ETF (trackers) vous permettent facilement d’investir sur un panier de valeurs à moindres frais et d’apporter une diversification appréciable au sein de votre portefeuille. Ils suivent la performance d’un indice existant, à la hausse ou à la baisse.