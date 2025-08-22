Lucid plonge ; le fabricant de véhicules électriques annonce la date d'entrée en vigueur du regroupement d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Lucid LCID.O ont baissé de 2,4 % en pré-marché à 2,04 $ après que la société ait annoncé un regroupement d'actions à raison de 1 pour 10, qui devrait être effectif le vendredi 29 août prochain, après la cloche ** La société indique que toutes les 10 actions seront automatiquement reclassées en 1 action, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation d'environ 3,07 milliards à environ 307,3 millions

** Les actions devraient commencer à être négociées sur une base ajustée à l'ouverture du marché le 2 septembre sous le même ticker "LCID", selon la société ** Le mois dernier, la société a annoncé son projet de division inversée , estimant qu'elle permettrait à l'action d'être "plus attrayante pour un plus grand nombre d'investisseurs et d'autres acteurs du marché" ** Le 17 juillet, les actions de LCID ont grimpé de 36 % pour clôturer à 3,12 $ après un investissement de 300 millions de dollars par Uber UBER.N dévoilé dans le cadre de l'accord sur les taxis-robots ** Au début du mois, Lucid a abaissé ses prévisions de production annuelle et n'a pas atteint les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires trimestriel, alors qu'elle traverse une période d'incertitude pour l'industrie et les droits de douane

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de LCID ont perdu 31 % depuis le début de l'année

** Sur les 16 analystes couvrant LCID, 1 note "acheter", 11 notent "conserver" et 4 recommandent "vendre"; la prévision médiane est de 2,20 $, selon les données de LSEG