JP Morgan condamnée par la Suisse pour n'avoir pas empêché le blanchiment d'argent dans l'affaire 1MDB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les procureurs fédéraux suisses ont déclaré vendredi qu'ils avaient reconnu JP Morgan JPM.N coupable de ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent aggravé lié au scandale du fonds d'État malaisien 1MDB, et ont condamné la banque américaine à une amende de 3 millions de francs (3,7 millions de dollars).

Le Ministère public de la Confédération a déclaré qu'il avait émis une ordonnance de sanction sommaire à l'encontre de la banque pour "ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires pour empêcher la commission d'un blanchiment d'argent aggravé." Les transferts de fonds liés à ces actes ont eu lieu entre octobre 2014 et juillet 2015, a précisé le procureur.

Il avait lancé une procédure pénale contre JP Morgan Suisse en 2022.

Le montant de l'amende tient compte du temps écoulé et de la coopération de la banque, a ajouté le procureur.

Dans un communiqué, JP Morgan s'est félicitée d'avoir résolu les problèmes, notamment en travaillant avec le gouvernement malaisien sur des questions passées liées à 1MDB.

"Depuis lors, nous avons renforcé nos contrôles, gagnant la confiance des régulateurs en Suisse et au-delà", a déclaré la banque.

(1 $ = 0,8089 franc suisse)