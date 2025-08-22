USA : les valeurs à suivre à Wall Street

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX aussi et de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC :

* GOOGLE GOOGL.O a conclu un accord de cloud computing de six ans avec META PLATFORMS META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier. Il s'agit du deuxième accord majeur conclu récemment par le géant de la recherche, après celui conclu avec OpenAI.

* STARBUCKS SBUX.O a demandé à un groupe restreint de candidats potentiels de soumettre des offres non contraignantes pour une participation dans ses activités en Chine dans les deux prochaines semaines, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O - Jensen Huang, PDG de Nvidia, est arrivé vendredi à Taipei pour rendre visite à son partenaire TSMC 2330.TW , fabricant de puces électroniques, alors que la société la plus cotée au monde fait face à des tensions croissantes entre Washington et Pékin concernant l'accès à ses puces IA de pointe.

Par ailleurs, le groupe a demandé à certains fournisseurs de composants de suspendre la production de sa puce H20 AI, spécialement conçue pour le marché chinois, a rapporté jeudi The Information, citant deux personnes directement informées de la communication.

* TESLA TSLA.O a augmenté de 15.000 dollars le prix de sa version la plus rapide du Cybertruck, selon les informations publiées sur le site web du constructeur automobile.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé jeudi qu'il allait investir 2 milliards de dollars en Caroline du Nord afin de renforcer sa présence industrielle aux États-Unis, alors que l'administration Trump envisage d'imposer des droits de douane sur les médicaments importés.

* INTUIT INTU.O a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes, affectée par les performances médiocres de sa plateforme marketing Mailchimp, entraînant une chute de près de 6% en après-Bourse.

* WORKDAY WDAY.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais ses perspectives pour le trimestre en cours, conformes aux attentes, ont fait chuter de près de 4% le titre du fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines en bourse après la clôture.

* PINNACLE FINANCIAL PARTNERS PNFP.O et SYNOVUS FINANCIAL SNV.N ont annoncé jeudi la nomination de l'équipe de direction qui supervisera la banque fusionnée, alors que les prêteurs régionaux se préparent à entamer un nouveau chapitre après la conclusion de l'accord au début de l'année prochaine.

* ROSS STORES ROST.O a dépassé jeudi les estimations de bénéfice trimestriel et a rétabli ses prévisions de bénéfice annuel, misant sur la demande de vêtements et d'accessoires à prix réduits alors que les droits de douane font grimper les prix de détail pendant la période des fêtes.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, misant sur les tendances du travail hybride et l'intégration de la technologie d'intelligence artificielle dans ses produits, ce qui a fait grimper son action de 4,5% en après-Bourse.

