Bourse, actions: comment générer des revenus grâce à vos dividendes

Pour tirer des revenus de votre portefeuille boursier, il est possible d’opter pour des valeurs de rendement. Celles-ci versent des dividendes aux actionnaires. La régularité du versement du dividende est l’un des critères clés dans la performance à long terme de ce type de titres. De plus, les fonds boursiers à dividendes peuvent être utilisés pour diversifier un portefeuille d’actions. Ils permettent de s’exposer à des secteurs plutôt porteurs, à condition d’accepter une part de risque indissociable de ce type de support.

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un dividende?

Quel impact a la distribution de dividendes sur le cours de l’action?

Quand les actionnaires peuvent-ils toucher les dividendes?

Comment connaître le calendrier de versement du dividende?

Le dividende est un élément de performance du portefeuille

Pourquoi vous intéresser aux fonds boursiers à forts dividendes?

Comment sont taxés les dividendes?

La fiscalité des dividendes est adoucie dans le cadre du PEA

La fiscalité des dividendes: adoucie dans le cadre de retraits sur votre contrat d’assurance-vie

Qu’est-ce qu’un dividende?

Un dividende représente une partie des fonds d’une entreprise, reversée à ses actionnaires. L’entreprise peut être cotée ou non. En général, ce dividende résulte d’une partie du bénéfice net enregistré au cours de l’exercice par ladite société. Toutefois, il est aussi possible d’en bénéficier en cas de performance négative. Dans ce cas, l’entreprise puise dans ses réserves financières. Le montant alloué aux actionnaires est voté en conseil d’administration, seul organe habilité à prendre cette décision. Ensuite, la somme proposée doit être validée par les actionnaires de l’assemblée générale de l’exercice concerné. Le versement peut donner lieu à un ou plusieurs acomptes.

À noter Les entreprises dites «valeur de rendement» versent des dividendes réguliers qui peuvent être conséquents pour les actionnaires. Ce sont des entreprises matures, ayant besoin de peu de capitaux. Une entreprise est libre de verser un dividende ou non. Si le résultat de l’exercice est en chute, elle peut décider de réduire, voire annuler la distribution du dividende aux actionnaires.

Quel impact a la distribution de dividendes sur le cours de l’action?

Quand vous détenez une action d’entreprise, vous pouvez gagner de l’argent de deux façons:

en revendant votre titre pour espérer engendrer une plus-value lors de la cession,

en empochant des dividendes de façon régulière.

Les deux sont cumulables. En effet, l’entreprise perd en valeur boursière ce qu’elle distribue au moment du versement du dividende . Donc si d’un côté vous gagnez un dividende, de l’autre votre action perd un peu de valeur. En conséquence, la valorisation de l’entreprise baisse. Il pourrait donc être intéressant de vendre vos actions et d’empocher la plus-value pour obtenir des liquidités. Cependant, le dividende a aussi des avantages. En période de turbulence des marchés et/ou d’inflation galopante, le montant des actions à gros dividendes peut être rassurant. À l’inverse, tenter de faire une plus-value sur le titre lui-même peut être risqué. En effet, la valeur de l’action pourrait baisser brusquement, tandis que les marchés sont bousculés.

À noter - nature. - transfert électronique, sous la forme de nouvelles actions, par exemple, - chèque, Le dividende peut être versé en:

Quand les actionnaires peuvent-ils toucher les dividendes?

Les entreprises décident de la date de versement de leurs dividendes en fonction de leur situation financière et de leur stratégie de dividendes. Toutefois, il est admis qu’elles versent des dividendes une fois par an, le plus souvent entre les mois d’avril et de juin.

Il est possible, pour les actionnaires, de recevoir des avances sur dividende. Il s’agit d’un acompte étalé sur une période de trois ou quatre versements au cours de l’année. L’entreprise peut aussi décider de verser des dividendes dits «exceptionnels». Ils sont issus de revenus alternatifs, comme:

une fusion,

une acquisition,

un partenariat avec une autre entreprise,

la cession d’une activité.

Comment connaître le calendrier de versement du dividende?

Vous avez investi dans des actions à dividendes et vous voudriez savoir à quel moment l’entreprise prévoit de verser la somme qui vous est destinée? L’entreprise peut communiquer sur cette information à différents moments clés: lors de la publication de ses résultats, au terme de l’assemblée générale des actionnaires…

La date est généralement renseignée sur le site internet de l’entreprise. Les sites d’information mettent aussi à disposition des calendriers de versement .

Le versement d’un dividende se fait en trois étapes clés:

L’annonce du versement du dividende. Il s’agit de la communication concernant la date prévue pour ledit versement.

Il s’agit de la communication concernant la date prévue pour ledit versement. Le détachement du dividende. C’est une information importante quand vous êtes actionnaire. Cette date correspond au jour où le dividende est détaché du cours de la Bourse. Si votre action vaut 50 euros et qu’un dividende de 5 euros vous est versé, le cours de l’action le jour du détachement du dividende passe à 45 euros.

C’est une information importante quand vous êtes actionnaire. Cette date correspond au jour où le dividende est détaché du cours de la Bourse. Si votre action vaut 50 euros et qu’un dividende de 5 euros vous est versé, le cours de l’action le jour du détachement du dividende passe à 45 euros. La date de versement du dividende. C’est la date à laquelle le dividende est versé sur le compte de l’actionnaire. Généralement, le versement est effectué en numéraire sur le compte que vous avez indiqué à l’entreprise, dans un délai d’une à deux semaines.

À noter En 2022, les entreprises du CAC 40 ont versé à leurs actionnaires plus de 56 milliards d’euros de dividendes. Il s’agit d’un montant record, selon l’étude de la lettre financière Vernimmen. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Celles qui le font sont plutôt des sociétés de grande envergure. Elles ont des niveaux de valorisation élevés et un grand nombre d’actionnaires. C’est le cas des sociétés du CAC 40 ou évoluant dans des secteurs très porteurs: matières premières, santé, télécommunications…

Le dividende est un élément de performance du portefeuille

Les dividendes contribuent à hauteur d’environ 30% de la performance globale d‘un portefeuille boursier, sur le long terme. Il est judicieux d’y avoir recours afin de lisser votre risque d’exposition sur les marchés, notamment quand ceux-ci traversent des crises. En effet, les actions à gros dividendes peuvent offrir un rendement avantageux: elles sont émises par des entreprises positionnées sur des secteurs défensifs et peu cycliques. L’investissement est pertinent quand vous souhaitez garder votre exposition sur les marchés financiers, tout en bénéficiant d’un revenu passif ne demandant aucun arbitrage.

Pourquoi vous intéresser aux fonds boursiers à forts dividendes?

Les fonds boursiers à forts dividendes sont pertinents pour décolérer vos revenus et les fluctuations des marchés financiers. Des dizaines de fonds existent, notamment sous forme de Fonds Commun de Placement (FCP) , d’ETF... Les objectifs sont doubles:

vous exposer sur un panier de sociétés connues pour la qualité de leurs dividendes,

vous permettre d’encaisser des revenus réguliers.

Le fonds peut choisir d’opter pour des entreprises françaises, européennes, voire internationales. Dans la plupart des cas, le fonds s’intéresse à des valeurs défensives et peu (ou pas) impactées par la hausse des prix liée à l’inflation. Pour connaître la performance de ces fonds et faire le bon choix, vous pouvez consulter les statistiques disponibles sur les sites d’information financière .

Comment sont taxés les dividendes?

Les dividendes perçus sont taxés à hauteur de 30% avec le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) depuis le premier janvier 2022. Le PFU est également appelé flat tax. Ces 30% sont composés de 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d’impôts.

Mais vous pouvez aussi renoncer au PFU pour que vos dividendes soient imposés au barème de l’Impôt sur le Revenu (IR). Ce mécanisme permet de bénéficier d’un abattement fiscal de 40%. Quand vous choisissez cette formule, l’ensemble de vos autres revenus issus d’opérations financières sont aussi soumis à l’IR. Cette solution est intéressante pour les contribuables évoluant dans la tranche fiscale entre 0% et 11%. À partir de 30% de taux marginal d’IR, la flat tax est plus avantageuse.

La fiscalité des dividendes est adoucie dans le cadre du PEA

Il peut être judicieux de détenir ses valeurs de rendement dans une enveloppe fiscale favorable. Les dividendes et les plus-values ne sont pas imposés dans le cadre du Plan d’Épargne en Actions (PEA) si les sommes sont conservées au-delà de 5 ans. Lors du retrait, ils sont soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%. En outre, depuis la loi Pacte, les retraits après 5 ans entraînent la clôture du plan uniquement si vous procédez au retrait total.

La fiscalité des dividendes: adoucie dans le cadre de retraits sur votre contrat d’assurance-vie

Il est possible de détenir des actions dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie . On parle alors de «titres vifs». Quand vous souhaitez tirer des revenus de vos valeurs de rendement, votre contrat d’assurance-vie vous offre une fiscalité avantageuse. Pour en bénéficier, il faut que votre retrait intervienne après 8 ans de détention du contrat. Il peut être intéressant de faire des retraits sur la fraction de primes inférieures à 150.000 euros si les versements ont été effectués après le 27 septembre 2017. En effet, dans ce cas, vous êtes prélevé de:

7,5% au titre du PFU,

17,2% au titre des prélèvements sociaux.

Au-delà de 150.000 euros de versements, la flat tax de 30% s’applique.