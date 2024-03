Comment investir dans le secteur des semi-conducteurs

Le secteur des semi-conducteurs, omniprésent dans notre vie quotidienne, offre aux investisseurs un fort potentiel de croissance et de diversification, avec une demande supérieure à l’offre. ( crédit photo : Shutterstock )

Sommaire:

Les matériaux semi-conducteurs: un marché aux fortes perspectives de croissance

Investir dans des entreprises de semi-conducteurs via un CTO

La France: leader européen des semi-conducteurs

Les ETF permettent d’investir indirectement dans les semi-conducteurs

Les matériaux semi-conducteurs: un marché aux fortes perspectives de croissance

Les semi-conducteurs font partie intégrante de la vie quotidienne. Ces petits (voire minuscules) matériaux conduisent l‘électricité et permettent de faire fonctionner tous les appareils du quotidien: ordinateurs, tablettes, smartphones, micro-ondes... Ils sont également essentiels dans le fonctionnement de la chaîne de production de certaines industries: automobile, aéronautique, les télécommunications…

Les semi-conducteurs sont aussi au cœur du développement et de la progression de nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle ou l’Internet des Objets (IoT). Malgré un léger recul en 2023 et pendant la crise de la Covid-19, la dépendance du monde vis-à-vis de ces composants connait une croissance spectaculaire. Par ailleurs, le cabinet Gartner prévoit une progression de 16,8% des revenus mondiaux de semi-conducteurs pour l’année 2024.

Investir dans des entreprises de semi-conducteurs via un CTO

Le nombre d’entreprises existant dans le secteur des semi-conducteurs est en hausse. La demande est de plus en plus forte. Pour les particuliers, il existe plusieurs façons d’investir dans ce secteur. La première est d’investir directement au capital d’entreprises spécialisées dans ce domaine. Il en existe des centaines dans le monde. En effet, dans le domaine des semi-conducteurs, il y a tout un écosystème d’entreprises gravitant autour de la technologie: les fabricants d‘équipements, les fonderies, les sociétés chargées de les concevoir...

À titre d’exemple, les mastodontes américains comme Nvidia, AMD, ou Intel ont un lien étroit avec les semi-conducteurs, sans en produire eux-mêmes. En effet, ils développent l’architecture et la conception des puces y ayant recours. Avec un Compte Titre Ordinaire (CTO), vous pouvez investir dans les titres de ces sociétés. D’autres acteurs internationaux évoluant dans ce domaine sont également disponibles.

La France: leader européen des semi-conducteurs

Vous pouvez aussi investir directement en France dans ce secteur porteur grâce à la présence d’entreprises leaders dans les semi-conducteurs. Soitec en est un exemple. Cette société basée à Bernin (Isère) est le premier fabricant mondial de plaques de silicium sur isolant (SOI). Elle s’avère être un acteur incontournable de l’industrie microélectronique.

STMicroelectronics, multinationale franco-italienne, est également une entreprise située en région iséroise, à Crolles. C’est un autre leader européen et mondial du secteur des semi-conducteurs. L’Isère apparaît ainsi comme la place forte de l’industrie des semi-conducteurs en Europe.

Avec un CTO et/ou un Plan d’Épargne en Actions (PEA) , il est possible d’investir sur les valeurs Soitec et ST Microelectronics. En revanche, les deux titres sont inéligibles au statut des PEA-PME.

Les ETF permettent d’investir indirectement dans les semi-conducteurs

Pour investir dans le secteur des semi-conducteurs, il est aussi possible de passer par des fonds indiciels (ETF) spécialisés. Ainsi, vous bénéficiez d’une exposition diversifiée à un portefeuille de sociétés du secteur. L’impact des mauvaises performances d’une entreprise sur l’ensemble du portefeuille est limité. En effet, les bonnes performances des autres entreprises présentes dans l’indice compensent les pertes des autres. Il existe plusieurs ETF sur le marché, en voici quelques-uns parmi les plus souscrits:

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc

Vous pouvez acquérir un ou plusieurs ETF via votre Compte-Titres Ordinaire. Si vous détenez plutôt un PEA, il faut vérifier au cas par cas si l’ETF est éligible à ce dispositif. C’est le cas pour certains, mais pas pour tous. Quand vous avez la possibilité d’investir avec l’un ou l’autre des deux dispositifs, le choix dépend de votre stratégie. Le CTO est plus adapté si vous recherchez de la flexibilité sur vos arbitrages boursiers. Toutefois, il faut en accepter la contrepartie fiscale (plus-values, intérêts et dividendes sont taxés à 30%). Avec un PEA, vous bénéficiez d’une exonération d’impôt à partir de cinq ans de détention du plan. Ce dispositif est donc destiné à une vision de moyen/long terme. Le secteur des semi-conducteurs est amené à connaître une hausse exponentielle dans les années à venir: la stratégie attentiste a du sens.

Pour surveiller l‘état du marché des semi-conducteurs, référez-vous au Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Cet indice regroupe les 30 plus grandes sociétés au monde impliquées dans la production, la conception ou la vente de semi-conducteurs. Il est largement utilisé comme référence pour évaluer l’évolution et les tendances du marché des semi-conducteurs.