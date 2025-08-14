Le brésilien BWGI contrôle 77,05% du fabricant de bouteilles Verallia suite à son OPA

La société d'investissement brésilienne BWGI détient 77,05% du capital du fabricant de bouteilles et emballages en verre Verallia, ex-filiale de Saint-Gobain, à l'issue de son OPA, a indiqué jeudi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Cette étape marque le succès définitif de l'Offre de BWGI", a résumé ce dernier dans un communiqué séparé.

En avril dernier, la famille brésilienne Moreira Salles avait lancé une offre publique d'achat (OPA) sur Verallia, dont elle détenait déjà 28,8% du capital.

Fin juillet, l'AMF avait annoncé que BWGI contrôlait 70,31% du capital et 62,81% des droits de vote. A l'issue de la réouverture de l'offre du 31 juillet au 13 août, l'AMF indique jeudi que la société brésilienne BWGI et son actionnaire de contrôle BWSA détiennent "de concert" un peu plus de 93 millions d'actions Verallia représentant un peu plus de 98,3 millions de droits de vote, "soit 77,05% du capital et 69,15% des droits de vote de cette société".

BWGI souligne qu'"en tant qu’actionnaire de contrôle de Verallia, il accompagnera la création de valeur du groupe à long terme conformément aux engagements et intentions exprimés dans la note d’information relative à l’offre".

Lors de l'annonce de son offre au printemps, la société brésilienne avait fait part de son intention de ne "pas apporter de modifications qui concernent l'emploi".

Elle s'était également engagée à ce que "le centre de décision" et "le siège social de Verallia", aujourd'hui situé à La Défense, en banlieue parisienne, "restent en France". BWGI assurait également ne pas avoir l'intention de "retirer Verallia de la cote".

Avec 11.000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, Verallia revendique la place de leader européen et de troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires.