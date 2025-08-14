Vente des activités portuaires de CK Hutchison au Panama: discussions dans "une nouvelle phase", selon l'entreprise

Un haut dirigeant du conglomérat hongkongais CK Hutchison a assuré jeudi que le retard pris dans la vente des ports qu'il exploite dans le canal de Panama à un consortium américain n'était "pas particulièrement problématique" et que les négociations entraient dans "une nouvelle phase".

( AFP / MARTIN BERNETTI )

En mars, l'entreprise avait annoncé la vente de son activité portuaire dans le monde, dont 43 ports dans 23 pays, y compris dans le canal de Panama, à un consortium dirigé par les Etats-Unis pour un montant de 19 milliards de dollars en numéraire.

Ce projet de vente avait été considéré comme une victoire politique pour le président américain Donald Trump, qui a déclaré vouloir soustraire le canal de Panama au contrôle présumé de la Chine.

Cependant, CK Hutchison a indiqué en juillet envisager la participation d'un "grand investisseur stratégique" chinois au consortium dirigé par les Etats-Unis.

"(L'accord) prend beaucoup plus de temps que prévu lors de notre annonce en mars, mais franchement, ce n'est pas particulièrement problématique", a déclaré Frank Sixt, co-directeur et directeur financier de CK Hutchison, lors d'une présentation jeudi des résultats du conglomérat.

L'entreprise est "dans une nouvelle phase de notre accord", a ajouté M. Sixt.

Il a dit croire qu'il y avait "une chance raisonnable que ces discussions mènent à un accord qui soit bon pour toutes les parties ... (et) qui puisse être être approuvé par les autorités compétentes".

L'investisseur chinois n'a pas été nommé jeudi.

Selon l'agence Bloomberg, il s'agirait de la compagnie maritime chinoise Cosco Shipping, qui serait prête à rejoindre le consortium et demanderait des droits de veto ou un pouvoir équivalent.

Le contrôleur général de Panama a demandé à la Cour suprême du pays d'examiner les dispositions permettant à la filiale locale de CK Hutchison de gérer les ports, ce qui pourrait constituer un obstacle à un nouvel accord.

Un "accord de cette envergure et de cette complexité ... ne pourrait en aucun cas aboutir cette année, même si des dispositions contraignantes font l'objet d'un accord cette année", a ajouté M. Sixt.

CK Hutchison avait initialement prévu de transférer le contrôle de ses deux ports au Panama au consortium américain BlackRock, tandis que les ports restants seraient allés au milliardaire italien Gianluigi Aponte et à sa société Terminal Investment Limited.

Sa filiale Hutchison Ports PPC gère depuis 1997 le port de Cristobal, du côté Atlantique du canal, et celui de Balboa, du côté Pacifique.

Le rapport sur les résultats de l'entreprise hongkongaise publié jeudi ne mentionne pas l'accord portuaire panaméen.

Le chiffre d'affaires de sa division portuaire a progressé de 9% sur un an pour atteindre 23,6 milliards de dollars de Hong Kong (3 milliards de dollars) au cours des six premiers mois de 2025.

Sur la même période, l'entreprise a dégagé un bénéfice net de 109 millions de dollars, en baisse de 92% sur un an.

CK Hutchison a attribué cette baisse à une perte exceptionnelle hors trésorerie liée à la fusion de ses activités de télécommunications en Grande-Bretagne avec Vodafone UK.

La division prévoit une "bonne croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année" malgré la volatilité du commerce mondial et de la demande des consommateurs au second semestre, a indiqué l'entreprise.

Les actions du conglomérat à Hong Kong ont grimpé en flèche après l'annonce de l'accord en mars, mais tous ces gains ont disparu le mois suivant.

Le cours de l'action s'est depuis redressé et a clôturé à 6,6 dollars jeudi, en hausse de près de 40% par rapport à son plus bas d'avril.