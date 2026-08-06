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Zurich Insurance: Le bénéfice d'exploiation au 1er semestre dépasse les attentes
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:03
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Le logo de Zurich Insurance

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Zurich Insurance ‌a fait état jeudi d'un bénéfice ​d'exploitation semestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance enregistrée par ses produits d'assurance "Specialty", "Life" ​et "Farmers".

Le deuxième assureur européen par sa capitalisation boursière ​a enregistré un bénéfice ⁠d'exploitation de 4,8 milliards de dollars (4,16 ‌milliards d'euros) au cours des six premiers mois de 2026, au-dessus des ​attentes ‌des analystes, qui tablaient en moyenne ⁠sur 4,66 milliards, selon un consensus fourni par la société.

Zurich Insurance a également ⁠revu à ‌la hausse ses prévisions pour son ⁠activité d’assurance vie, tablant désormais sur ‌une croissance du bénéfice d’exploitation ⁠de cette division d’au moins 10% ⁠cette année, ‌alors qu’elle prévoyait auparavant une croissance d'environ ​4-6% ("mid-single-digit").

Zurich Insurance ‌a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards de dollars ​pour son activité principale d'assurance dommages, dépassant les 2,73 milliards attendus ⁠par le consensus, soutenu par la bonne performance de ses activités de souscription et par ses résultats d'investissement.

(Rédigé par Paolo Laudani; Version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

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