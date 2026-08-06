Allemagne : les commandes industrielles surprennent à la hausse en juin

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les commandes industrielles allemandes ont progressé en juin davantage qu'attendu, selon des chiffres provisoires publiés jeudi, tandis que les risques liés aux prix du pétrole et au faible niveau des fleuves restent une menace pour l'économie.

Sur un mois, le volume des commandes a progressé de 3,1% en mai, en données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires, a indiqué l'office statistique Destatis dans un communiqué.

Un chiffre bien meilleur que ce qu'attendaient les analystes de Factset qui tablaient sur une hausse de 1%.

Sans tenir compte des grosses commandes, elles ont en revanche reculé de 0,5% par rapport au mois précédent, précise Destatis.

En mai, la hausse a été moindre qu'annoncé initialement, à 0,3%, a ajouté l'office.

La dynamique des commandes a été portée par la demande intérieure, notamment "dans les biens d'investissement liés aux dépenses de défense et d'infrastructures", tandis que la demande étrangère est restée "solide malgré les tensions géopolitiques", note le ministère allemand de l'Économie dans un communiqué distinct.

En comparaison trimestrielle, moins volatile, les commandes ont progressé de 1,3% par rapport aux trois mois précédents. Hors grosses commandes, elles sont restées stables.

L'ensemble montre que l'économie allemande, en perte de vitesse depuis plusieurs années, "se comporte un peu mieux qu'on ne le pensait encore récemment", commente Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Il pointe aussi en toile de fond "le risque lié aux prix du pétrole", alors que le conflit au Moyen-Orient n'est toujours pas terminé, et le niveau au plus bas du Rhin et d'autres grands fleuves qui "constitue désormais un nouveau facteur de risque pour la conjoncture".