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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:22
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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MAUREL & PROM MAUP.PA - L'opérateur pétrolier a fait état jeudi d'une hausse de 63% de son excédent brut d’exploitation (Ebitda) sur les six premiers mois de l'année, porté la bonne performance de ses actifs et par la hausse des prix.

* KBC KBC.BR a relevé jeudi ses prévisions annuelles, anticipant désormais une croissance des revenus d'environ 11% et des revenus nets d'intérêts (RNI) d'environ 7,05 milliards d'euros, contre des prévisions précédentes d'au moins 9,9% et 6,73 milliards d'euros, respectivement.

* ZURICH INSURANCE ZURN.S a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation semestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance enregistrée par ses produits d'assurance "Specialty", "Life" et "Farmers".

* EURAZEO EURA.PA - Le groupe d'investissement français a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le gestionnaire d'actifs suisse Partners Group PGHN.S sur sa participation dans Aroma-Zone, une marque de beauté naturelle, de bien-être et de soins.

* MERCK KGAA MRCG.DE a relevé jeudi sa fourchette de prévisions de bénéfices pour 2026 et a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une nouvelle progression de la demande pour ses produits destinés à la fabrication de médicaments et ses matériaux pour semi-conducteurs.

* COMMERZBANK CBKG.DE a annoncé jeudi que son bénéfice net avait progressé de 94% au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes grâce notamment à la hausse des revenus de commissions.

* MEDIOBANCA MDBI.MI , GENERALI GASI.MI , SWISS RE

SLHN.S , WPP WPP.L et DIAGEO DGE.L doivent publier leurs résultats avant la cloche.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N43X24C

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

COMMERZBANK
39,350 EUR XETRA 0,00%
DIAGEO
1 640,750 GBX LSE -0,02%
EURAZEO
51,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENERALI
44,630 EUR MIL 0,00%
KBC GR
127,7000 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
MAUREL & PROM
7,9200 EUR Euronext Paris 0,00%
MEDIOBANCA
28,520 EUR MIL 0,00%
MERCK
145,000 EUR XETRA 0,00%
PART GRP HLDG
721,200 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
SWISS LIFE HLDG
947,000 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
WPP
310,650 GBX LSE +1,16%
ZURICH INSUR GR
607,200 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
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8 669,3 0,00%
Or
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