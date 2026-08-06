Deutsche Telekom portée au 2T par T-Mobile US, revoit sa prévision de trésorerie en hausse

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a confirmé jeudi sa bonne dynamique au deuxième trimestre, grâce aux performances de sa filiale américaine T-Mobile US, et a légèrement relevé ses prévisions annuelles de trésorerie.

Le groupe dirigé par Tim Höttges table désormais sur un flux de trésorerie disponible (free cash-flow AL) d'environ 20 milliards d'euros, dans le sillage du relèvement des prévisions de sa filiale américaine. Jusqu'à présent, la prévision pour le groupe, qui sert de base pour le calcul du dividende, était de plus de 19,8 milliards d'euros.

Deutsche Telekom a également annoncé relever de 3 à 5 milliards d'euros son programme de rachat d'actions cette année, invoquant la faiblesse récente de son titre en Bourse.

Concernant le résultat opérationnel ajusté après loyers (Ebitda AL), principal indicateur de rentabilité du groupe, Deutsche Telekom continue de viser environ 47,5 milliards d'euros à taux de change constants.

D'avril à juin, le chiffre d'affaires du groupe de Bonn a progressé d'un peu plus de 4%, à environ 29,9 milliards d'euros, un montant conforme aux attentes du consensus sondé par FactSet.

Légère surprise à la hausse en revanche côté bénéfice opérationnel ajusté, qui a progressé de 7,5% sur un an, à 11,8 milliards d'euros.

Le bénéfice net du groupe a au contraire reculé, diminuant d'environ 6% sur un an, à quelque 2,5 milliards d'euros. Cette baisse s'explique principalement par les coûts d'intégration de l'opérateur UScellular au sein de T-Mobile US.

Des informations de presse ont récemment indiqué que T-Mobile US ne soutiendrait plus l'idée d'une fusion complète avec sa maison mère allemande, un scénario régulièrement évoqué ces dernières années.