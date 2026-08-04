ZOOM-Les ambitions de SpaceX dans le domaine des satellites évincent ses concurrents qui dépendent de ses fusées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX utilise de plus en plus souvent ses fusées Falcon 9 pour lancer des satellites Starlink

* La part de Starlink dans les missions Falcon 9 s'élève à environ 79%, contre 54% en 2020

* Plusieurs entreprises spatiales ont été informées que le calendrier des vols de Falcon 9 était complet jusqu’en 2028 ou 2029

* Starlink représente environ 60% du chiffre d'affaires de SpaceX

par Joey Roulette

SpaceX SPCX.O réserve de plus en plus d'espace sur ses fusées pour lancer ses propres satellites Starlink, évinçant ainsi les entreprises spatiales concurrentes qui dépendent depuis longtemps de la société d'Elon Musk pour mettre leurs charges utiles en orbite.

La part de Starlink dans les missions de SpaceX n'a cessé de croître d'année en année, passant de 54% du programme de lancement de la fusée Falcon 9 en 2020 à environ 79% depuis le début de l'année 2026, selon une analyse de Reuters portant sur les données de lancement compilées par l'astrophysicien Jonathan McDowell.

Ces derniers mois, au moins sept entreprises du secteur spatial se sont vu signifier que Falcon 9 était complet pour tous les types de missions jusqu’en 2028 ou 2029, ont indiqué huit sources à Reuters. Elles ont ajouté que ce goulot d’étranglement était dû aux projets de SpaceX visant à passer à la nouvelle fusée Starship, conçue pour être entièrement réutilisable et moins coûteuse que Falcon 9. La part croissante de Starlink dans les lancements de SpaceX reflète une réalité économique. Les analystes estiment qu’une seule mission Starlink utilisant le Starship pourrait rapporter à SpaceX des dizaines de millions de dollars de revenus supplémentaires par rapport au lancement de la charge utile d’un client commercial dans l’espace. Ce calcul repose sur les rendements attendus de l’ajout de nouveaux satellites au réseau Starlink. Cette division est une composante essentielle au succès de SpaceX, puisqu’elle a représenté 60% de son chiffre d’affaires l’année dernière. Même si SpaceX passe progressivement à la fusée Starship , les obligations de l’entreprise envers la Nasa et ses projets pour Starlink devraient continuer à occuper la majeure partie de ses lancements.

SpaceX n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L’entreprise a indiqué qu’elle visait la fin de l’année 2026 pour la première mission orbitale de Starship, qui déploiera un lot de satellites Starlink de nouvelle génération de SpaceX.

Starlink, qui a déployé plus de 10.000 satellites, a généré 11,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, tandis que SpaceX a réalisé 4,1 milliards de dollars grâce à ses activités spatiales et de lancement.

“SpaceX dispose d’une ressource rare, à savoir sa propre capacité de lancement”, a déclaré Akhil Rao, économiste en chef du cabinet d’études sur l’industrie spatiale Rational Futures et ancien employé de la Nasa.

“S’ils devaient utiliser cette même capacité de lancement pour un client externe, cela reviendrait, en quelque sorte, à renoncer aux bénéfices qu’ils auraient pu réaliser en lançant leurs propres satellites.”

Il existe bien plus de 500 entreprises qui construisent des engins spatiaux ou exploitent des satellites dans l’espace et qui constituent la demande américaine en matière de lancements de fusées, ce qui représente environ 50 milliards de dollars d’investissements depuis 2000, a déclaré Phil Smith, analyste senior chez BryceTech.

AMBITIONS EN MATIÈRE D’IA SpaceX, qui est entrée en bourse en juin, a annoncé qu’elle utiliserait Starship pour étendre le réseau Starlink et, à terme, lancer jusqu’à un million de satellites à énergie solaire conçus comme des centres de données IA orbitaux .

La Nasa a également conclu un accord avec SpaceX pour utiliser Starship comme module d’alunissage dès 2028. Le contrat avec la Nasa prévoit des dizaines de vols de ravitaillement en orbite et d’essais avec Starship.

Bien que SpaceX ait déjà enregistré quelques clients commerciaux pour Starship, ses obligations envers la Nasa et ses propres objectifs en matière de satellites pourraient ne laisser que peu de place aux clients au cours des premières années du calendrier de lancement opérationnel, selon les experts.

“Elon pourrait rendre Starship largement accessible au public et permettre à tout le monde de l’utiliser à un prix dérisoire, mais je ne vois pas pourquoi ils feraient cela”, a déclaré un dirigeant du secteur des satellites qui a eu des difficultés à réserver des places à bord de Falcon 9 cette année.

“Si le marché de l’IA se rapproche ne serait-ce qu’un peu de leurs prévisions, le coût d’opportunité de ne pas mettre en orbite des centres de données est tout simplement immense”, a ajouté ce dirigeant.

SpaceX a indiqué dans son prospectus d’introduction en bourse qu’elle “pourrait donner la priorité à ses propres charges utiles de lancement plutôt qu’à des contrats supplémentaires avec le gouvernement américain ou à des clients tiers”.

La Falcon 9 a été un véritable cheval de bataille pour une grande partie de l’industrie spatiale américaine, grâce à son premier étage réutilisable et à sa cadence de lancement élevée. Mais son prix est passé d’environ 54 millions de dollars en 2013 à environ 74 millions de dollars aujourd’hui.

Selon les analystes, une société SpaceX intégrée verticalement et axée sur le lancement de ses propres satellites pourrait encore augmenter le coût de l’accès à l’espace et évincer des dizaines de petits acteurs construisant des engins spatiaux sans disposer de leur propre fusée de classe orbitale.

“Rien dans le secteur ne laisse présager une baisse des prix de lancement, ni même une disponibilité à grande échelle à l’avenir”, a déclaré un autre dirigeant du secteur des satellites qui n’a pas pu réserver une mission Falcon.

“La vallée de la mort va devenir bien plus profonde pour les entreprises spatiales en général”, a-t-il ajouté, précisant que les jeunes start-ups pourraient être confrontées à des vents contraires particulièrement violents.

LES CONCURRENTS

D’autres entreprises de lancement ont eu du mal à rivaliser avec l’avantage de SpaceX en matière de réutilisabilité ou avec le rythme de lancement de la Falcon 9, qui a déjà été réutilisée 35 fois pour un même propulseur. Le New Glenn de Blue Origin, concurrent réutilisable tant attendu du Falcon 9, a explosé sur une rampe de lancement en mai et restera cloué au sol au moins jusqu’à la fin de l’année.

La fusée Vulcan de United Launch Alliance est clouée au sol depuis février en raison d’un problème de propulseur. ULA, une coentreprise entre Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , est le principal fournisseur de services de lancement pour le réseau LEO d’Amazon AMZN.O , un concurrent naissant de Starlink.

Rocket Lab RKLB.O , qui occupe la deuxième place derrière SpaceX en termes de fréquence de lancement, développe une fusée entièrement réutilisable baptisée Neutron et est en passe d’acquérir la société de communications par satellite Iridium

IRDM.O pour 8 milliards de dollars.

Sans Rocket Lab, Iridium aurait dû dépenser des milliards pour des lancements de fusées afin de mettre ses satellites de nouvelle génération en orbite.

“Désormais, nous pouvons envisager de le faire de manière plus rentable et plus rapide, ce qui signifie plus de liquidités à générer pour nous-mêmes et à investir dans d’autres services et activités”, a déclaré à Reuters Matt Desch, directeur général d’Iridium.

“Si Starlink “avait dépensé 10, 15 ou 20 milliards de dollars auprès d’un autre opérateur pour lancer ces satellites, je ne pense pas qu’ils existeraient aujourd’hui”", a-t-il ajouté.

Rocket Lab commercialise également des composants pour satellites, tels que des panneaux solaires, et a indiqué que le chiffre d’affaires généré par cette activité avait commencé à dépasser celui de son activité de lancement il y a plusieurs années. Mais l’entreprise a tout intérêt, d’un point de vue financier, à satisfaire ses clients dans le domaine des lancements, car elle leur fournit également des composants pour satellites.

“Notre modèle économique est tout simplement différent de celui de SpaceX: dès le départ, nous avons décidé de fournir des composants et des systèmes commerciaux à nos clients”, a déclaré Peter Beck, directeur général de Rocket Lab. “Si personne ne peut lancer quoi que ce soit, toutes ces activités liées aux composants s’assèchent elles aussi. Nous avons donc tout intérêt à ce que tout le monde puisse procéder à des lancements.”