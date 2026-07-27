ZOOM-Le Michigan lutte contre une épidémie massive de cyclosporose alors que l'État subit de plein fouet les coupes budgétaires de Trump

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* Le Michigan a signalé plus de 8 100 cas de cyclosporose

* Le Michigan a perdu de nombreux professionnels de la santé et de la prévention des maladies à la suite des coupes budgétaires fédérales

* Le CDC a publié une alerte sanitaire concernant la cyclosporose le 14 juillet

(Titre des dernières actualités) par Julie Steenhuysen et Tom Polansek

Deux semaines avant que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ne publient leur alerte sanitaire concernant la cyclosporose le 14 juillet, le Michigan avait déjà signalé une épidémie inhabituellement importante de cette maladie parasitaire provoquant une diarrhée explosive. De nouveaux cas continuent d’être signalés dans les neuf États touchés par cette épidémie. Le Michigan est l’État le plus durement touché , avec plus de 8 100 cas.

L’État peine à faire face à l’afflux de cas, en partie à cause des coupes budgétaires fédérales, mais aussi en raison de ce que les responsables de deux comtés et une troisième source proche de la réponse de l’État ont qualifié de communication insuffisante ou tardive de la part des agences fédérales.

En conséquence, les responsables sanitaires de l’État et des comtés font appel à du personnel détaché et recrutent des bénévoles pour identifier les causes potentielles de l’épidémie au-delà de la laitue en sachet qui a été associée à Taylor Farms et à Taco Bell, ont déclaré les responsables sanitaires de l’État du Michigan et des collectivités locales lors d’entretiens.

Cette situation difficile illustre à quel point les États peinent à prendre le dessus sur une épidémie d’origine alimentaire qui se propage rapidement, sans pouvoir compter sur les ressources fédérales qui étaient disponibles lors des précédentes urgences sanitaires. Le Michigan compte 23 agents de lutte contre les maladies infectieuses et 123 membres du personnel sanitaire des comtés en moins depuis que l’administration Trump a annulé, en 2025, environ 12 milliards de dollars de subventions de l'ère COVID-19 accordées aux États .

« Nous avons dû faire appel à des dizaines de membres du personnel issus d’autres domaines, notamment ceux chargés de l’hépatite C et des stagiaires travaillant à la prévention de la violence par arme à feu », a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale en chef du Michigan.

Le comté d’Ingham, qui englobe la majeure partie de Lansing, la capitale de l’État, a signalé environ 700 cas.

Cependant, les cinq infirmières du service de santé publique n’ont pu enquêter que sur environ la moitié d’entre eux. Il a été décidé d’abandonner les anciens cas pour se concentrer sur les nouveaux, a expliqué Anne Barna, responsable adjointe de la santé du comté d’Ingham, qui compte 290 000 habitants.

« De cette manière, nous pouvons essayer d’aider l’État et les autorités fédérales à comprendre ce qui continue de provoquer des cas de cyclospora chez la population », a-t-elle ajouté.

Les coupes budgétaires imposées aux agences fédérales ont rendu la lutte contre cette maladie plus difficile, ont déclaré d’anciens responsables du CDC et des experts en sécurité alimentaire.

Les coupes budgétaires de l’administration Trump dans le budget de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ont également entraîné une réduction de 40 millions de dollars du financement alloué à un laboratoire du CDC spécialisé dans les maladies parasitaires. Les démissions et les réductions d’effectifs de l’année dernière ont également eu des répercussions négatives, a déclaré Dan Jernigan, ancien haut responsable du CDC.

RETARD DANS LA COMMUNICATION Le 17 juillet, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a établi un lien entre l’épidémie et la laitue iceberg servie dans les restaurants Taco Bell, provenant des exploitations de la société privée Taylor Farms situées dans le centre du Mexique. L’agence précise qu’elle continue d’enquêter sur d’autres sources.

Taco Bell, filiale de Yum Brands YUM.N , a cessé d’utiliser la laitue iceberg fournie par Taylor Farms dans tout le pays, et Taylor Farms a retiré de ses rayons la laitue provenant du centre du Mexique.

Le CDC a signalé 4 173 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire sur le territoire américain et a indiqué qu’il existait plus de 7 400 cas non confirmés à l’échelle nationale.

L’enquête menée dans le Michigan n’a pas permis d’identifier une seule chaîne de restauration rapide comme source de l’infection, a déclaré Mme Bagdasarian. Elle a souligné qu’environ 12 % des patients ne présentaient aucun lien évident avec la consommation de laitue ou un repas pris dans une chaîne de restauration rapide.

Lors de précédentes épidémies, le CDC a joué un rôle de premier plan dans la coordination des informations entre les États, ont déclaré les responsables. L’État transmet ensuite ces informations aux services de santé locaux. Mais Mme Barna, du comté d’Ingham, a indiqué qu’à plusieurs reprises, c’est par les médias qu’elle avait appris en premier lieu de nouvelles informations.

En règle générale, les États concernés par une épidémie de grande ampleur se réunissent avec le CDC au moins une fois par semaine, a déclaré John Besser, ancien expert en sécurité alimentaire au CDC.

Bien que le Michigan ait reçu des réponses rapides aux questions techniques posées au CDC et à la FDA, il n’organise pas de réunions régulières et officielles avec ses partenaires fédéraux, a déclaré une source proche de la réponse de l’État, qui n’était pas autorisée à s’exprimer publiquement.

Un porte-parole du ministère américain de la Santé et des Services sociaux a rejeté cette affirmation, précisant que le CDC se réunissait quotidiennement avec la FDA et les responsables des États à l’échelle nationale pour partager les dernières informations et recueillir des renseignements sur l’épidémie.

Les porte-parole de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale, deux États concernés par l’épidémie qui touche neuf États, ont déclaré qu’ils avaient des échanges téléphoniques réguliers avec les agences fédérales. Le CDC a dépêché un groupe d’experts en veille épidémiologique dans l’Ohio le 22 juillet pour une mission de trois semaines, a précisé le porte-parole du HHS.

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

Comme la cyclospora, le parasite à l’origine de l’épidémie, ne peut être détectée à l’aide de méthodes de dépistage avancées, les États s’appuient en grande partie sur des entretiens exigeants en main-d’œuvre, pouvant durer jusqu’à 45 minutes chacun.

Dans le comté d’Oakland, qui compte près de 1,3 million d’habitants, une équipe composée de quatre infirmières spécialisées dans les maladies transmissibles et de trois épidémiologistes se charge de ces entretiens. Au 24 juillet, ils avaient signalé 710 cas.

Pendant la pandémie de COVID, le service de santé du comté d’Oakland disposait de 12 membres du personnel supplémentaires pour aider à la sensibilisation, a déclaré Kate Guzman, responsable sanitaire du comté. Parmi eux figuraient quatre autres infirmières qui ont été licenciées au printemps dernier, a-t-elle précisé.

Le comté a fait appel à des infirmières issues de ses programmes de lutte contre l’hépatite C et le VIH pour contribuer à ces actions de sensibilisation.

Mme Guzman a déclaré que le département de la santé de l’État transmettait autant d’informations que possible aux départements de santé locaux, mais elle estime que l’État manque souvent de détails de la part de ses partenaires fédéraux.

Le personnel du service de santé du comté de Washtenaw enquête actuellement sur plus de 770 cas, ce qui laisse moins de temps pour s’occuper d’autres maladies ou des rendez-vous en clinique, a déclaré la porte-parole Susan Ringler Cerniglia.

Cette épidémie semble mystérieuse car elle est de grande ampleur et les autorités n’ont pas de réponse définitive quant à sa cause, a-t-elle ajouté.

« Nous sommes confrontés à un volume énorme (de cas) et tant de personnes y travaillent, mais la situation ne s’éclaircit pas », a déclaré Mme Ringler Cerniglia.

Dans le comté rural de Shiawassee, qui compte environ 68 000 habitants, le service de santé fait appel à des bénévoles qualifiés pour l’aider à enquêter sur quelque 450 cas, a déclaré Larry Johnson, son directeur.

« Ça nous a vraiment pris de court », a-t-il déclaré. « C’était du genre: “Boum, ça y est, c’est là.” »