Zone OCDE : la hausse des prix de l'énergie fait grimper l'inflation globale

L'inflation globale en glissement annuel dans la zone OCDE, mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), a accéléré en avril 2026 pour atteindre 4,4%, après 4,0% en mars. L'inflation globale a augmenté dans 23 pays de l'OCDE, les plus fortes hausses - de 1,0 point de pourcentage (p.p.) ou plus - ayant été enregistrées en Belgique, au Chili, en Grèce, en Italie et en Turquie.

En revanche, l'inflation est restée globalement stable dans six pays de l'OCDE et a baissé dans neuf autres, la baisse la plus marquée (0,6 p.p.) ayant été enregistrée en Suède, où la baisse des prix de l'alimentation a plus que compensé la forte hausse des prix de l'énergie.

En outre, l'inflation de l'énergie en glissement annuel dans la zone OCDE a poursuivi sa forte progression en avril, atteignant 13,2%, soit une hausse de 5 p.p. par rapport à mars.

L'inflation de l'alimentation dans la zone OCDE a également augmenté, de 0,4 p.p. par rapport à mars, pour s'établir à 4%, tandis que l'inflation sous-jacente (inflation hors alimentation et énergie) est restée globalement stable, à 3,6%. La plupart des pays de l'OCDE - 31 parmi les 37 pour lesquels des données étaient disponibles - ont enregistré une hausse de l'inflation de l'énergie. Malgré cette hausse, l'inflation est restée négative en Colombie, au Costa Rica, au Danemark, en Islande et au Japon.

En avril, l'inflation globale en glissement annuel dans le G7 a augmenté pour atteindre 3,2%, après 2,8% en mars. Parmi les pays du G7, l'inflation globale la plus élevée a été observée aux États-Unis, où elle a atteint 3,8%, soit son plus haut niveau depuis mai 2023.

L'inflation globale en Allemagne, au Canada, en France et en Italie, a également augmenté pour atteindre des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2023 ou 2024.

En revanche, au Royaume-Uni, l'inflation sous-jacente a baissé pour atteindre 2,8%, son niveau le plus bas depuis septembre 2021, contribuant ainsi à une baisse de l'inflation globale. L'inflation de l'énergie en glissement annuel dans le G7 a atteint 13,6%, avec des taux d'inflation de l'énergie à deux chiffres en Allemagne, au Canada (due en partie à un effet de base lié à la suppression de la tarification du carbone au 1er avril 2025), aux États-Unis et en France.

Néanmoins, l'inflation sous-jacente est restée la principale contributrice à l'inflation globale dans les trois pays du G7 où l'inflation a été la plus élevée : l'Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Dans la zone euro, l'inflation globale en glissement annuel, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), a continué de progresser pour atteindre 3,1% en avril, après 2,6% en mars. L'inflation de l'énergie a bondi pour atteindre 10,8%, son niveau le plus élevé depuis février 2023, tandis que l'inflation sous-jacente et l'inflation de l'alimentation sont restées globalement stables, à 2,2%.

L'estimation rapide d'Eurostat indique que l'inflation globale et l'inflation de l'énergie dans la zone euro sont restées globalement stable à 3,2% et 10,9% respectivement en mai 2026, tandis que l'inflation sous-jacente aurait augmenté pour atteindre 2,5%.

Dans le G20, l'inflation globale en glissement annuel a augmenté pour atteindre 4,3% en avril, après 4% en mars. L'inflation globale a augmenté en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine et en Inde. Elle a baissé en Indonésie (de 1,1 p.p.) et, dans une moindre mesure, en Argentine, tandis qu'elle est restée globalement stable en Arabie saoudite.