Zone euro: taux de chômage inchangé en novembre à 6,3% information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le chômage dans la zone euro est resté inchangé en novembre à 6,3% de la population active, montrent des données officielles publiées mardi par Eurostat, un chiffre en ligne avec les attentes des économistes.



Celui-ci s'inscrit néanmoins en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en novembre 2023.



En termes absolus, le nombre de personnes sans emploi dans les 20 pays qui partagent la monnaie unique est passé à 10,819 millions, contre 10 858 millions au mois d'octobre, précise l'office statistique de l'Union européenne.



Si le taux de chômage est resté stable en Allemagne d'un mois sur l'autre, à 3,4%, il s'est inscrit en hausse en France, passant de 7,6% en octobre à 7,7% en novembre.





