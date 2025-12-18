 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemagne prévoit d'émettre environ €512 mds de dette en 2026, un record
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 11:15

Le drapeau allemand à l'extérieur du Bundestag, à Berlin

Le drapeau allemand à l'extérieur du Bundestag, à Berlin

Le gouvernement allemand a l'intention d'émettre environ 512 milliards d'euros de dette en 2026, a annoncé jeudi l'Agence fédérale des finances, qui a détaillé les plans d'émission pour l'année prochaine.

La première économie de la zone euro souhaite lever 318 milliards d'euros sur le marché des capitaux et 176 milliards d'euros supplémentaires sur le marché monétaire, tous deux par le biais d'adjudications.

Berlin prévoit également d'émettre un total de quatre obligations syndiquées et entre 16 et 19 milliards d'euros d'obligations vertes.

La confirmation du plan d'émission pour le deuxième trimestre 2026 sera publiée en mars.

(Reportage Rene Wagner, rédigé par Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank