L'Allemagne prévoit d'émettre environ €512 mds de dette en 2026, un record

Le drapeau allemand à l'extérieur du Bundestag, à Berlin

Le gouvernement allemand a l'intention d'émettre environ 512 milliards d'euros de dette en 2026, a annoncé jeudi l'Agence fédérale des finances, qui a détaillé les plans d'émission pour l'année prochaine.

La première économie de la zone euro souhaite lever 318 milliards d'euros sur le marché des capitaux et 176 milliards d'euros supplémentaires sur le marché monétaire, tous deux par le biais d'adjudications.

Berlin prévoit également d'émettre un total de quatre obligations syndiquées et entre 16 et 19 milliards d'euros d'obligations vertes.

La confirmation du plan d'émission pour le deuxième trimestre 2026 sera publiée en mars.

(Reportage Rene Wagner, rédigé par Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)