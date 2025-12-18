 Aller au contenu principal
Macron répète que la France ne signera pas en l'état l'accord UE-Mercosur
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 11:24

PHOTO D'ARCHIVES : Des agriculteurs français manifestent à Paris pour bloquer l'accord UE-Mercosur

Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi que la France s'opposait en l'état au projet d'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, jugeant qu'il "ne peut pas être signé" car "le compte n'y est pas" notamment sur le volet agricole.

"Au moment où nous nous parlons, nous ne sommes pas prêts. Le compte n'y est pas pour signer cet accord parce que je veux qu'on traite comme il se doit notre agriculture", a dit le président français avant l'ouverture d'un sommet européen à Bruxelles, où des agriculteurs manifestent pour protester contre une plus grande ouverture des marchés européens à des produits en provenance d'Amérique du Sud ne respectant pas les mêmes normes.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévu de se rendre au Brésil samedi pour signer cet accord finalisé il y a un an après un quart de siècle de négociations mais elle a besoin pour cela du feu vert des Etats membres de l'UE.

La France tente de réunir une minorité de blocage en s'appuyant notamment sur la Pologne, l'Italie, l'Autriche ou encore la Hongrie.

Malgré les pressions des partisans de l'accord tels que l'Allemagne, l'Espagne mais aussi le Brésil, Emmanuel Macron a de nouveau réclamé jeudi une poursuite des discussions, notamment sur l'intégration formelle dans l'accord de clauses de sauvegarde pour les produits agricoles, qui ont fait l'objet mercredi soir d'un compromis entre Commission et Parlement européens.

"Je salue les avancées mais je reste vigilant", a dit le président français, revendiquant "un bon sens paysan". "On nous dit 'il faut signer maintenant'. Non, il n'y a pas de chèque en blanc."

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)

Agriculteurs en colère
Emmanuel Macron
    La France et l'UE n'ont pas d'intérêt stratégique à un accord Mercosur ! Même l'industrie allemande ou espagnole ne sera jamais compétitive face à la Chine. Laissons la Chine signer avec l'Amérique du sud , elle a besoin de leurs terres agricoles pour faire manger sa population et s'affranchir un peu des US. Trump n'appréciera pas et pourra se confronter aux Chinois avec ses "tariffs" . Cela donnera de l'air à L'UE. La réflexion stratégique des dirigeants de l'UE est inexistante.

