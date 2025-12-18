Football: Le Maroc, hôte de la CAN, face au poids des attentes

Photo de groupe du Maroc après avoir remporté la demi-finale de la Coupe arabe de la FIFA en 2025

par Mark Gleeson

Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, met tout en œuvre pour offrir aux 24 équipes en lice des stades majestueux et des installations considérablement améliorées, mais la pression sur son équipe nationale n'en est que plus forte alors que le tournoi s'ouvre dimanche.

La meilleure équipe africaine au classement FIFA (11e), demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, a remporté 18 matches d'affilée, un nouveau record mondial, et dispose d'un effectif de stars évoluant dans les plus grands clubs européens, ce qui fait d'elle la grande favorite pour le titre.

Mais malgré sa présence au premier plan du football africain, le Maroc n'a remporté le tournoi qu'une seule fois, en 1976. Considérés comme favoris lors des quatre dernières éditions, les Marocains n'ont pas réussi à dépasser les quarts de finale.

Autant qu'un avantage, disputer la compétition sur ses terres, dans des stades à guichets fermés et un public survolté, pourrait accroître considérablement la pression sur les épaules des "Lions de l'Atlas".

"Nous devons gagner la Coupe d'Afrique des Nations", a déclaré le sélectionneur Walid Regragui lors de sa dernière conférence de presse le mois dernier.

"À domicile, nous serons difficiles à affronter, nous l'avons prouvé. Nous avons progressé et rajeuni l'équipe", a-t-il ajouté à propos de la déception causée par la défaite en huitième de finale de la dernière édition, en 2024, contre l'Afrique du Sud (2-0).

"Nous avons intégré de jeunes joueurs tout en conservant nos points forts. Nous abordons ce tournoi avec confiance, mais rien n'est garanti."

DES STADES ÉTINCELANTS

Moins de cinq ans avant la Coupe du monde 2030 que le Maroc coorganisera avec le Portugal et l'Espagne, la CAN bénéficie de neuf stades dans six villes, une première pour la compétition.

Les trois premiers matches du Maroc, dont celui d'ouverture face aux Comores dimanche ainsi que la finale le 18 janvier, se dérouleront au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, récemment rénové et d'une capacité de 68.700 places.

Un stade de 75.000 places reconstruit à Tanger sera également utilisé jusqu'aux demi-finales, ainsi que des enceintes à Agadir, Casablanca, Fès et Marrakech.

Le Maroc devra faire face à un plateau dense et homogène puisque la moitié des 24 équipes participantes ont déjà remporté la CAN et sept d'entre elles se sont qualifiées pour la prochaine Coupe du monde.

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, le Nigeria et le Sénégal sont les chefs de file de l'Afrique de l'Ouest, tandis que l'Algérie et l'Égypte, au nord du continent, sont également des prétendants légitimes.

L'Égypte a remporté l'épreuve à sept reprises, mais la dernière remonte à 2010. Ce tournoi sera probablement la dernière chance pour Mohamed Salah d'ajouter un titre avec l'équipe nationale à son impressionnant palmarès en club après ses défaites en finale en 2017 et 2021.

Aucune nation ne disputera sa première CAN tandis que le Botswana et les Comores participeront pour la deuxième fois.

(Reportage de Mark Gleeson à Rabat, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)