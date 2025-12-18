Norvège-La banque centrale laisse son taux directeur inchangé à 4%

Vue du bâtiment de la banque centrale norvégienne à Oslo

La Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a maintenu jeudi son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,0%, comme prévu, tout en réaffirmant qu'un assouplissement était probable en 2026.

"Les perspectives sont incertaines, mais si l'économie évolue globalement comme prévu actuellement, le taux directeur sera encore réduit au cours de l'année à venir", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Les économistes interrogés dans un sondage Reuters réalisé du 10 au 15 décembre, sauf un, avaient prédit que la banque maintiendrait ses taux inchangés jeudi, tandis qu'une majorité d'entre eux estime que la Norges Bank réduira ses taux à deux reprises au cours de l'année à venir.

La banque centrale ne prévoit toujours qu'une seule baisse de 25 points de base en 2026.

"Nous ne sommes pas pressés de réduire le taux directeur. Les perspectives en matière de taux d'intérêt ont peu changé depuis le rapport de septembre", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache dans le communiqué.

La Norges Bank a entamé un cycle d'assouplissement en juin et a de nouveau réduit son taux directeur en septembre, mais elle a maintenu ses taux inchangés depuis lors.

L'inflation sous-jacente a ralenti plus que prévu en novembre, passant de 3,4% en octobre à 3,0% en glissement annuel, selon les données publiées la semaine dernière, mais elle reste supérieure à l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

(Rédigé par Terje Solsvik à Oslo et de Jagoda Darlak à Gdansk, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)